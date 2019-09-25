Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Родниках

«Nissan Wingroad двигался по Краузе на выезд из города в сторону торгового центра "Фудсиб". В результате выезжает на полосу встречного движения и совершает столкновение с автомобилем Toyota, который движется во встречном направлении. Далее Toyota совершает столкновение с автомобилем Volkswagen, который в свою очередь совершает столкновение с автомобилем Renault, далее в столкновение попадает Nissan Primera, которая в дальнейшем совершает опрокидывание», — рассказал Владислав Савченков.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария случилась, когда водитель Nissan Wingroad выехал на встречную полосу.

Вечером в среду, 25 сентября, на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска произошла массовая авария с участием пяти автомобилей — за медицинской помощью обратились 4 человека.

Nissan Wingroad выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию

Владислав Савченков уточнил, что за медицинской помощью обратились 4 человека: водитель Toyota, а также семья из Nissan Wingroad — родители и их полуторагодовалый ребёнок.

«Госавтоинспекция напоминает, что необходимо пользоваться ремнями безопасности, а детей перевозить в закреплённом автокресле», — подчеркнул Владислав Савченков.

Сегодня днём под Новосибирском произошло ужасное ДТП — на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. В ГИБДД сообщили о 4 погибших.