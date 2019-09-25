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Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Родниках

Среди пострадавших есть полуторагодовалый ребёнок

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Медицинскую помощь попросили 4 пострадавших в аварии

Медицинскую помощь попросили 4 пострадавших в аварии

Вечером в среду, 25 сентября, на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска произошла массовая авария с участием пяти автомобилей — за медицинской помощью обратились 4 человека.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария случилась, когда водитель Nissan Wingroad выехал на встречную полосу. 

«Nissan Wingroad двигался по Краузе на выезд из города в сторону торгового центра "Фудсиб". В результате выезжает на полосу встречного движения и совершает столкновение с автомобилем Toyota, который движется во встречном направлении. Далее Toyota совершает столкновение с автомобилем Volkswagen, который в свою очередь совершает столкновение с автомобилем Renault, далее в столкновение попадает Nissan Primera, которая в дальнейшем совершает опрокидывание», — рассказал Владислав Савченков.

Nissan Wingroad выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию

Nissan Wingroad выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию

Владислав Савченков уточнил, что за медицинской помощью обратились 4 человека: водитель Toyota, а также семья из Nissan Wingroad — родители и их полуторагодовалый ребёнок.

«Госавтоинспекция напоминает, что необходимо пользоваться ремнями безопасности, а детей перевозить в закреплённом автокресле», — подчеркнул Владислав Савченков.

Сегодня днём под Новосибирском произошло ужасное ДТП — на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. В ГИБДД сообщили о 4 погибших.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

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    25 сен 2019 в 19:40

    Опять встречка...
    Сколько народу должно пострадать, чтобы переизбранный мэр Локоть понял, что деньги над тратить на переделку дорог с разделением полос встречного движения, а не на то убожество, которое сейчас происходит на Красном Проспекте!

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 19:19

    Автоведроводитель который виноват сидел в ватсапе скорее всего с нового айфона взятого в кредит...

    25 сен 2019 в 19:41

    Какой идиот "впихнул" туда 4 полосы?!?!?! на небольшом повороте (по Краузе не доезжая ФудСиб, если ехать в сторону ФудСиба) правый авто "выпихивает" левого на встречку((( сам пару раз чуть не попал)