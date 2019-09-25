На площади Маркса снесут торговый центр. И сразу начнут строить новый

Разрешение выдано компании «Гранит», которой принадлежит здание на улице Титова, 1А/1 и другими одноименным TЦ. Как рассказал корреспонденту НГС заместитель директора ООО «Гранит» Сергей Поварёнкин, разрешение в мэрии выдали только на первый этап работ — снос зелёного двухэтажного здания и строительство на его месте нового торгового центра.

Информация о новой стройке на площади Карла Маркса появилась сегодня на муниципальном портале. Разрешение на строительство выдано 23 сентября. Как уточняется на сайте, ТЦ «Гранит» превратят в большой торговый комплекс с административными помещениями и встроенным входом в подземный переход.

Торговый центр «Гранит» на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска разберут ради строительства большого здания — в новом ТЦ будет отдельный вход в метро.

В будущем выход из метро должен будет находиться прямо в здании торгового центра

«Первый этап не предусматривает выход из метро в торговый центр. В дальнейшем нужно ещё пройти проектную экспертизу и согласовать проект. Сейчас будет снос зелёного павильона и строительство нового здания. Павильон будет переменной этажностью от пяти до трёх этажей. Вход [в метро] будет лишь на третьем этапе — завершающем», — уточнил Сергей Поварёнкин.

Заместитель директора «Гранита» не смог уточнить, когда именно будет завершён третий этап. По его словам, в компании добивались получения разрешения на строительство 22 с половиной года.

Впервые о строительстве нового ТЦ стало известно в 2013 году, когда неподалёку от «Гранита» открыли перехватывающую парковку на 450 мест. Как сообщал тогда директор торгового комплекса Евгений Якуба, торговый комплекс будет соединен надземным переходом с парковкой.

Спустя два года ООО «Гранит» попыталось продать здание на площади Карла Маркса, 5 за 179 миллионов рублей, однако покупателей тогда не нашлось.

А этим летом стало известно, что перестройка коснётся и самой перехватывающей парковки — она станет больше за счёт пристройки торгового комплекса.