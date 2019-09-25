Новосибирцы бросились покупать фиолетовые и зелёные айфоны новой модели

В этом году новосибирцы обратили внимание на айфоны в новых цветах Фото: apple.com

Новосибирцы начали скупать новые модели айфонов, которые появились в магазинах 20 сентября — почти за неделю продаж ритейлеры зафиксировали спрос выше, чем год назад. «В первые дни продаж новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max спрос на них в Новосибирске превышает прошлогодние показатели iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max на 60%. При этом наши покупатели приобретают примерно одинаковое количество каждой модели, чуть чаще предпочитая младшую из линейки, iPhone 11. Рост обусловлен тем, что вся линейка смартфонов вышла сразу, в отличие от, например, 2018 и 2017 годов. К тому же в этом году релиз в России впервые состоялся в один день со всем миром», — сообщил НГС Сергей Шляхтич, управляющий западносибирским и дальневосточным филиалами компании «Связной».

Судя по первым данным о продажах, новосибирцев привлекли новые цветовые решения. «Если говорить про iPhone 11, то пока самый востребованный цвет корпуса — черный, но следом за ним — появившиеся в этом году фиолетовый и зелёный. Чаще всего наши покупатели делают выбор в пользу iPhone 11 на 128 ГБ. Касательно Pro-версий гаджетов, в топе — новый тёмно-зелёный, который точно станет хитом продаж. Наиболее предпочтительный объем памяти — 256 ГБ». В пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо» также отмечают интерес новосибирцев к чёрному и тёмно-зеленому цветам. Кроме того, в компании заметили повышенный спрос не только на новые модели, но и на подешевевшие смартфоны прежних линеек. «В "М.Видео и Эльдорадо" продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro за первый уикенд (20, 21, 22 сентября) в четыре раза выше результатов iPhone XS в 2018 году. Топ-3 моделей по популярности iPhone 11 в чёрном цвете на 64 и 128 ГБ и iPhone 11 Pro на 256 ГБ в тёмном-зелёном цвете. Мы также видим спрос на старые линейки, цены на которые снизили до 10%», — передали корреспонденту НГС в пресс-службе группы.