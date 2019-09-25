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Бизнес

Новосибирцы бросились покупать фиолетовые и зелёные айфоны новой модели

Но самой большой популярностью пользуются классические чёрные гаджеты по цене от 59 тысяч

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В этом году новосибирцы обратили внимание на айфоны в новых цветах

В этом году новосибирцы обратили внимание на айфоны в новых цветах

Новосибирцы начали скупать новые модели айфонов, которые появились в магазинах 20 сентября — почти за неделю продаж ритейлеры зафиксировали спрос выше, чем год назад.

«В первые дни продаж новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max спрос на них в Новосибирске превышает прошлогодние показатели iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max на 60%. При этом наши покупатели приобретают примерно одинаковое количество каждой модели, чуть чаще предпочитая младшую из линейки, iPhone 11. Рост обусловлен тем, что вся линейка смартфонов вышла сразу, в отличие от, например, 2018 и 2017 годов. К тому же в этом году релиз в России впервые состоялся в один день со всем миром», — сообщил НГС Сергей Шляхтич, управляющий западносибирским и дальневосточным филиалами компании «Связной».

Судя по первым данным о продажах, новосибирцев привлекли новые цветовые решения. 

«Если говорить про iPhone 11, то пока самый востребованный цвет корпуса — черный, но следом за ним — появившиеся в этом году фиолетовый и зелёный. Чаще всего наши покупатели делают выбор в пользу iPhone 11 на 128 ГБ. Касательно Pro-версий гаджетов, в топе — новый тёмно-зелёный, который точно станет хитом продаж. Наиболее предпочтительный объем памяти — 256 ГБ».

В пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо» также отмечают интерес новосибирцев к чёрному и тёмно-зеленому цветам. Кроме того, в компании заметили повышенный спрос не только на новые модели, но и на подешевевшие смартфоны прежних линеек.

«В "М.Видео и Эльдорадо" продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro за первый уикенд (20, 21, 22 сентября) в четыре раза выше результатов iPhone XS в 2018 году. Топ-3 моделей по популярности iPhone 11 в чёрном цвете на 64 и 128 ГБ и iPhone 11 Pro на 256 ГБ в тёмном-зелёном цвете. Мы также видим спрос на старые линейки, цены на которые снизили до 10%», — передали корреспонденту НГС в пресс-службе группы.

Сейчас на сайте «Связного» и «М.Видео» цены на iPhone 11 начинаются от 59 990 рублей, на iPhone 11 Pro — от 89 990 рублей.

Когда в сентябре 2018 года в России стартовали продажи айфонов iPhone XS и iPhone XS Max, ритейлеры заметили повышенный спрос в Новосибирске уже с утра. Ажиотажным спросом в Новосибирске, несмотря на высокую цену, пользуются флагманские модели и других производителей — горожане охотно брали и новинку от Samsung

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    КОММЕНТАРИИ (57)

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 18:35

    Мода на яблоки давно уже прошла и внешне они стали настолько все однотипны, что никого уже не удивишь какая у тебя модель - 7 или 11. Да это никому и интересно, кроме таких же кредитных понторезов.
    Тем более Хуавей выпустил новый Mate 30 Pro, рядом с которым Айфон и рядом не стоял по технической начинке, не говоря уже о камерах. Айфон сдает позиции и становится гаджетом, для олдфагов. Поседевших, но не помудревших.

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 18:34

    Да, я аш спаткнулся полтора раза, пока бежал

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 18:31

    Купил внукам такие телефоны.