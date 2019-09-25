Идите в лес. Роспотребнадзор сделал памятку для неопытных грибников

Белые грибы — одни из тех видов, которые не обязательно варить перед готовкой Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как правильно собирать и готовить грибы — НГС публикует главные правила экспертов. Коротко и в картинках. По данным пресс-службы областного управления Роспотребнадзора, в этом году в Новосибирске случаев, когда люди травились грибами, не было. Но чаще всего это происходит из-за неправильного приготовления. В грибной сезон в ведомстве решили напомнить основные правила их сбора и готовки (некоторые из них, например рекомендация брать именно плетеные корзинки, вызывают вопросы).

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Специалисты советуют собирать грибы подальше от дорог, магистралей и населённых пунктов, причём не в вёдра или пакеты, как многие привыкли, а в плетёные корзины — так, по мнению Роспотребнадзора, они дольше будут свежими. Лучше не полагаться на картинки в интернете и собирать только хорошо известные грибы, причём срезать их нужно с целой ножкой. Собранные грибы не стоит откладывать — в день сбора их нужно перебрать, отсортировать по видам, выкинуть червивые, перезревшие и, конечно, несъедобные. В тот же день их нужно приготовить.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Каждый вид грибов надо варить отдельно. Из большой группы грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный можно готовить без варки. Остальные варить обязательно, причём в хорошо подсоленной воде, а отвар с них надо слить. Специалисты напоминают, что грибы — скоропортящийся продукт и их нельзя хранить в тепле. Перед готовкой грибы нужно хорошо очистить от земли и промыть под водой, а потом отмочить. Мариновать и солить их в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде нельзя. Кроме того, эксперты запрещают давать грибы детям — в их организме недостаточно ферментов, чтобы их переварить.