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Экономика

Новосибирец отсудил у банка 200 тысяч за навязанную страховку

Он взял в долг 2,5 миллиона — но воспользовался «периодом охлаждения»

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«Россельхозбанк» обязали вернуть новосибирцу больше 200 тысяч, а также выплатить штраф&nbsp;

«Россельхозбанк» обязали вернуть новосибирцу больше 200 тысяч, а также выплатить штраф 

Житель Новосибирска через суд вернул 200 тысяч рублей, которые выплатил страховой компании при получении кредита — он воспользовался «периодом охлаждения».

Новосибирец Алексей Антонов получил в «Россельхозбанке» кредит 2,5 миллиона рублей под 11,5% годовых. Одновременно с подписанием кредитного договора Антонову предложили присоединиться к программе страхования жизни, здоровья и от потери трудоспособности и работы, следует из решения Железнодорожного суда (полный текст есть в распоряжении редакции НГС).

Такие договоры стали обычной практикой — банк защищает себя от того, что клиент не сможет платить по кредиту из-за болезни, смерти и подобных причин. Антонов согласился с требованиями банка и подписал предложенный договор — с дочерней структурой «Россельхозбанка» компанией «РСХБ-Страхование». Стоимость страховки составила 254,3 тысячи рублей — больше 10% от размера кредита. 

Но потом Антонов изменил своё мнение. 

Оказалось, что страховая премия составила только 48 125 рублей, а вся остальная сумма оказалась комиссией банка. 

Заёмщик обратился в банк с заявлением об отказе от страховки и потребовал вернуть страховую премию, но банк исполнять это требование отказался, и Антонов обратился в суд. 

В суде представители банка ссылались в частности на то, что истец не пытался решить конфликт без суда. Но главным аргументом стало то, что Антонов не только согласился с предложенными условиями, но и подписал, как и требуют правила, каждый лист договора.

Сам Антонов на суд не явился — его интересы представляла компания ФПК «Альтернатива». 

Его юристы сослались на указание Банка России, которое ввело «период охлаждения» — двухнедельный срок, в течение которого клиент страховой компании может расторгнуть уже подписанный договор, если посчитает, что он был ему навязан при получении кредита.

Кроме возвращения выплаченной банку комиссии Антонов требовал компенсацию морального вреда пять тысяч рулей, наложить штраф на банк и взыскать оплату услуг юристов ещё на 20 тысяч.

Как следует из материалов дела, суд удовлетворил его требования, но не полностью. Так, стоимость услуг юристов судья признал завышенной, сократив её до 9,7 тысяч рублей, а компенсацию морального вреда — до одной тысячи. По решению суда, банку также придётся вернуть Антонову комиссию в размере 206 250 рублей, а также выплатить 103,6 тысяч рублей в качестве штрафа. Кроме того, страховую компанию и банк обязали выплатить в местный бюджет госпошлину.

Как признаёт сам Антонов, то, что условия страхования его не устраивают, он понимал и в момент подписания договора. 

«Но я также понимал, что требование это банка незаконно. Но поскольку кредит был нужен срочно, то согласился, зная, что добиться возврата этого платежа [можно будет] по суду», — говорит он. 

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-службу «Россельхозбанка» с просьбой прокомментировать решение суда — ответ на него не пришёл.

Заемщику «Россельхозбанка», впрочем, ещё повезло, А вот другому новосибирцу, который взял кредит на отпуск в Турцию, нет — он оказался без работы, набрал кредитов и накопил долг почти на миллион рублей

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    26 сен 2019 в 20:17

    Заняться нечем чтоли как судится?на работу бы лучше он устроился.

    26 сен 2019 в 20:20

    Удивительные вещи происходят на НГС! Про банальную вещь - страховку выходит не первая статья. Я же обращался в редакцию с темой, когда сотрудник СовКомБанка перевел мои пенсионные накопления в Негосударственный пенсионный фонд, воспользовавшись служебным положением и мало того, оставил контакт своего мобильного и когда из Фонда ему позвонили с проверкой, он представился мной, продиктовал паспортные данные и СНИЛС и подтвердил перевод денег! И об этом НГС отказался писать статью. Видимо у редактора кто то знакомый работает в СовКомБанке!

    26 сен 2019 в 20:25

    Тоже брала кредит, к нему навязали страховку. На следующий же день подала отказ от страховки. Банк ВТБ "потерял" мой отказ. Но у меня была копия отказа с датой, подписанная сотрудником банка, так что страховой взнос мне вернули.