Новосибирец отсудил у банка 200 тысяч за навязанную страховку

Житель Новосибирска через суд вернул 200 тысяч рублей, которые выплатил страховой компании при получении кредита — он воспользовался «периодом охлаждения».
Новосибирец Алексей Антонов получил в «Россельхозбанке» кредит 2,5 миллиона рублей под 11,5% годовых. Одновременно с подписанием кредитного договора Антонову предложили присоединиться к программе страхования жизни, здоровья и от потери трудоспособности и работы, следует из решения Железнодорожного суда (полный текст есть в распоряжении редакции НГС).
Такие договоры стали обычной практикой — банк защищает себя от того, что клиент не сможет платить по кредиту из-за болезни, смерти и подобных причин. Антонов согласился с требованиями банка и подписал предложенный договор — с дочерней структурой «Россельхозбанка» компанией «РСХБ-Страхование». Стоимость страховки составила 254,3 тысячи рублей — больше 10% от размера кредита.
Но потом Антонов изменил своё мнение.
Оказалось, что страховая премия составила только
Заёмщик обратился в банк с заявлением об отказе от страховки и потребовал вернуть страховую премию, но банк исполнять это требование отказался, и Антонов обратился в суд.
В суде представители банка ссылались в частности на то, что истец не пытался решить конфликт без суда. Но главным аргументом стало то, что Антонов не только согласился с предложенными условиями, но и подписал, как и требуют правила, каждый лист договора.
Сам Антонов на суд не явился — его интересы представляла компания ФПК «Альтернатива».
Его юристы сослались на указание Банка России, которое ввело «период охлаждения» — двухнедельный срок, в течение которого клиент страховой компании может расторгнуть уже подписанный договор, если посчитает, что он был ему навязан при получении кредита.
Кроме возвращения выплаченной банку комиссии Антонов требовал компенсацию морального вреда пять тысяч рулей, наложить штраф на банк и взыскать оплату услуг юристов ещё на 20 тысяч.
Как следует из материалов дела, суд удовлетворил его требования, но не полностью. Так, стоимость услуг юристов судья признал завышенной, сократив её до 9,7 тысяч рублей, а компенсацию морального вреда — до одной тысячи. По решению суда, банку также придётся вернуть Антонову комиссию в размере
Как признаёт сам Антонов, то, что условия страхования его не устраивают, он понимал и в момент подписания договора.
«Но я также понимал, что требование это банка незаконно. Но поскольку кредит был нужен срочно, то согласился, зная, что добиться возврата этого платежа [можно будет] по суду», — говорит он.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-службу «Россельхозбанка» с просьбой прокомментировать решение суда — ответ на него не пришёл.
Заемщику «Россельхозбанка», впрочем, ещё повезло, А вот другому новосибирцу, который взял кредит на отпуск в Турцию, нет — он оказался без работы, набрал кредитов и накопил долг почти на миллион рублей.