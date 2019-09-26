Новосибирец отсудил у банка 200 тысяч за навязанную страховку

«Россельхозбанк» обязали вернуть новосибирцу больше 200 тысяч, а также выплатить штраф

Новосибирец Алексей Антонов получил в «Россельхозбанке» кредит 2,5 миллиона рублей под 11,5% годовых. Одновременно с подписанием кредитного договора Антонову предложили присоединиться к программе страхования жизни, здоровья и от потери трудоспособности и работы, следует из решения Железнодорожного суда (полный текст есть в распоряжении редакции НГС).

Житель Новосибирска через суд вернул 200 тысяч рублей, которые выплатил страховой компании при получении кредита — он воспользовался «периодом охлаждения».

Такие договоры стали обычной практикой — банк защищает себя от того, что клиент не сможет платить по кредиту из-за болезни, смерти и подобных причин. Антонов согласился с требованиями банка и подписал предложенный договор — с дочерней структурой «Россельхозбанка» компанией «РСХБ-Страхование». Стоимость страховки составила 254,3 тысячи рублей — больше 10% от размера кредита.



Но потом Антонов изменил своё мнение.

Оказалось, что страховая премия составила только 48 125 рублей, а вся остальная сумма оказалась комиссией банка.

Заёмщик обратился в банк с заявлением об отказе от страховки и потребовал вернуть страховую премию, но банк исполнять это требование отказался, и Антонов обратился в суд.

В суде представители банка ссылались в частности на то, что истец не пытался решить конфликт без суда. Но главным аргументом стало то, что Антонов не только согласился с предложенными условиями, но и подписал, как и требуют правила, каждый лист договора.

Сам Антонов на суд не явился — его интересы представляла компания ФПК «Альтернатива».