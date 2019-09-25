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«За слова надо отвечать»: депутат обвинил в клевете чиновника после скандала с дракой в мэрии

Теперь депутат Дмитрий Дамаев хочет добиться отставки Алексея Михайлова из администрации

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Алексей Михайлов (на фото слева) обвинил Дмитрия Дамаева в нападении

Алексей Михайлов (на фото слева) обвинил Дмитрия Дамаева в нападении

Депутат новосибирского горсовета Дмитрий Дамаев подал в полицию заявление о клевете — ранее его обвинил в нападении сотрудник администрации Первомайского района Новосибирска Алексей Михайлов. 

Как сообщил корреспонденту НГС председатель комиссии горсовета по градостроительству Дмитрий Дамаев, сегодня он обратился в полицию с заявлением о клевете. Ранее Дамаев говорил, что не планирует реагировать на обвинения чиновника.

«Я говорил, что оставляю за собой право [не реагировать]. Но вижу, как ситуация развивается, что он говорит. Я считаю, что за свои слова и поступки нужно отвечать. Видимо, будем через такую плоскость работать с ним. У меня есть доказательства с самого начала, что человек немного преднамеренно [это выдумал]. Апогей, это вот это выступление. Человек бегает по двум этажам, находит в себе силы. А потом чуть ли не потеря сознания. Что такое могло произойти? Наверное, следующее его место работы будет в драматическом театре», — заявил Дамаев.

Депутат подчеркнул, что полиция должна разобраться в конфликте, и намерен добиться отставки чиновника. 

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области не стали уточнять, действительно ли от Дамаева поступило заявление. «У нас нет никакой информации», — коротко сказали в пресс-службе.

Ранее Михайлов рассказывал НГС, что конфликт между ним и Дамаевым произошёл 23 сентября. Сотрудник администрации Первомайского района заявил, что встретился с Дмитрием Дамаевым в коридоре второго этажа мэрии Новосибирска — депутат, по словам чиновника, ударил его в живот и начал угрожать. После этого Михайлова увезли на скорой в городскую больницу из-за его жалоб на тошноту и головокружение. 

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Дмитрий Дамаевполиция

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    КОММЕНТАРИИ (23)

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    25 сен 2019 в 17:47

    Поддерживаю Дамаева. Пусть разбираются органы, а не комментаторы, которых там и не было.

    вопрос
    25 сен 2019 в 17:41

    Да ничего никому не будет.
    Даже в угол не поставят.
    Помниться один депутат, когда у него забрали машину на штрафстоянку, матами орал, угрожал, обежал какому то полицейскому начальству позвонить.
    Кто помнит что ему было?
    Пальчиком погрозили!?

    ЫЫЫ
    25 сен 2019 в 17:34

    Перевожу: " За базар, ответишь!"