«За слова надо отвечать»: депутат обвинил в клевете чиновника после скандала с дракой в мэрии

Депутат новосибирского горсовета Дмитрий Дамаев подал в полицию заявление о клевете — ранее его обвинил в нападении сотрудник администрации Первомайского района Новосибирска Алексей Михайлов.

Как сообщил корреспонденту НГС председатель комиссии горсовета по градостроительству Дмитрий Дамаев, сегодня он обратился в полицию с заявлением о клевете. Ранее Дамаев говорил, что не планирует реагировать на обвинения чиновника.

«Я говорил, что оставляю за собой право [не реагировать]. Но вижу, как ситуация развивается, что он говорит. Я считаю, что за свои слова и поступки нужно отвечать. Видимо, будем через такую плоскость работать с ним. У меня есть доказательства с самого начала, что человек немного преднамеренно [это выдумал]. Апогей, это вот это выступление. Человек бегает по двум этажам, находит в себе силы. А потом чуть ли не потеря сознания. Что такое могло произойти? Наверное, следующее его место работы будет в драматическом театре», — заявил Дамаев.