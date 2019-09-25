Новосибирца оставили без 10% зарплаты за стрельбу по школьнику в костюме разбойника

Из-за случившегося мальчик вовремя не сдал экзамены Фото: читательница НГС

Сегодня, 25 сентября, в Ленинском районе Новосибирска прошёл суд в отношении 29-летнего мужчины, который обвинялся в стрельбе по школьнику в костюме разбойника — стрелка признали виновным по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия». «Мировым судьей 11-го судебного участка Ленинского судебного района 25 сентября 2019 года вынесен приговор в отношении Рощупкина С., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса РФ, и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца с удержанием 10% заработка», — сообщила пресс-служба управления судебного департамента в Новосибирской области.

По информации пресс-службы управления, подсудимый полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, поэтому в пользу потерпевшего будет взыскана компенсация морального вреда — 70 тысяч рублей. Приговор в силу ещё не вступил.

Сам инцидент произошёл в начале июня, когда 15-летний школьник Юра возвращался с фестиваля ZNАКИ, но возле дома он встретил мужчину, которому не понравился внешний вид парня — костюм разбойника Dismas из игры Darkest Dungeon. После словесной перепалки и нескольких ударов школьник начал убегать от него и в итоге получил выстрел в спину. Из-за ранения предплечья подростку сделали операцию. В сентябре дело передали в суд. Как рассказала корреспонденту НГС мама мальчика, такое решение не устраивает ни одну из сторон: «Во-первых, не устраивает обвиняемого, поскольку он на суде заявил, что не собирается ничего платить и он не может отрабатывать эти исправительные работы. Я предполагаю, что они будут обжаловать. Я хочу, чтобы наш гражданский иск удовлетворили в полном объёме. 300 тысяч — я считаю, что это минимальная сумма для компенсации физического и морального ущерба, поскольку жизнь нашей семьи была полностью нарушена, мы уже не можем жить в том режиме, в котором мы жили, и ребёнок вынужден жить в другом месте», — пояснила она.