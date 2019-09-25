«Верните культуру в Новосибирск!»: воспитанники музыкальной школы на ОбьГЭС вышли на пикет

На пикет вышли ученики музыкальной школы и их родители с плакатами Фото: Кирилл Шматков / НГС

В центре Новосибирска прошёл пикет родителей учащихся музыкальной школы № 9 на ОбьГЭС — они жалуются на нового директора и увольнение педагогов. Пикет начался днём 25 сентября в Первомайском сквере. Как рассказала корреспонденту НГС организатор акции, мама одной из учениц школы Ирина Змитрович, на него пришли 50 человек: родителей и самих воспитанников. «Мы, родители, очень возмущены тем, что происходит в нашей детской музыкальной школе. На первое сентября у нас было просто массовое увольнение педагогов: саксофон, скрипка, концертмейстер по скрипке. Но самым вопиющим фактом было... нельзя сказать, что увольнение, просто непринятие на работу нашего педагога. У нас в школе есть три концертных хора. <...> Они просто в одночасье растворяются.

Что самое главное: когда дети пришли на второе сентября, у нас не было совсем педагогов по хору вообще. Нашего старого педагога на работу не взяли, хотя она создавала с нуля эти коллективы полностью. <...> Мы обратились сразу же к Сергею Петровичу [Антушеву] — это наш директор — помочь, потому что мы волнуемся за наших детей, страдает уже учебный процесс», — рассказала Ирина Змитрович. По её словам, официально педагоги ушли по собственному желанию, но тем не менее дети остались без учителей. В администрации школы родителям пояснили, что уволили учителей, работающих по совместительству, но при этом на некоторые места приняли педагогов также по совместительству. В итоге родители требуют вернуть в школу уволенных педагогов и уволить нынешнего директора Сергея Антушева. На пикет пришли не только родители учащихся музыкальной школы, но и сами учащиеся — с плакатами «Верните наших учителей!», «Мэрия, в ДМШ № 9 верните культуру!», «Нет старых учителей — есть мудрые и заслуженные!» и другими.

На пикет напротив здания мэрии заявились 50 человек Фото: Кирилл Шматков / НГС

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова объяснила корреспонденту НГС, что департамент проводит внутреннее расследование, чтобы разобраться в ситуации. «Действительно, к сожалению, за последние шесть лет в этой школе сменилось четыре директора. Состояние в коллективе очень неправильное, я бы сказала. То есть директора не выдерживает этот коллектив. Три года назад нами был назначен новый директор в эту школу, для которого как раз было принято, что год он устанавливает порядок, год разбирается и на третий год должен навести порядок наконец-то в коллективе. На протяжении всех этих лет опять были жалобы на этого директора от имени коллектива и подключение родителей. К сожалению, ситуация очень нездоровая, потому что используются родители. Было принято Владимиром Ефимовичем Державцом (заместителем начальника департамента культуры. — Прим. ред.) решение о том, что директор не справляется с данной ситуацией, и было принято решение об увольнении. Но я его не подписала, потому что я решила сама разобраться в этой ситуации», — рассказала Анна Терешкова.

По её словам, она решила дождаться директора из больницы — он ушёл на больничный, после чего в департаменте примут окончательное решение. Кроме того, начальник департамента не подтвердила информацию о массовом увольнении педагогов: «Как любой директор он имеет право на кадровые решение. Было предложено изменение штатного расписания двум преподавателям. Когда произошло уменьшение, они сами написали о своём уходе. Массового увольнения не было. На совещании я выяснила, что, наоборот, большинство преподавателей поддерживают работу сегодняшнего директора».

Родители возмущены кадровой политикой нового директора Фото: Кирилл Шматков / НГС