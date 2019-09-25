На трассе под Новосибирском столкнулись фура и легковой автомобиль: очевидцы сообщают о погибшем

Сегодня днём 25 сентября на трассе между Новосибирском и Ленинск-Кузнецким разбилась фура и легковой автомобиль

По информации очевидцев в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсести «ВКонтакте», в аварии погиб человек.

Подробности происшествия выясняются.

Если вы стали очевидцем этой аварии или её последствий, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7–923–157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.