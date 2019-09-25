На трассе под Новосибирском столкнулись фура и легковой автомобиль: очевидцы сообщают о погибшем

13 сентября 2019
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После аварии фура вылетела на обочину
Сегодня днём 25 сентября на трассе между Новосибирском и Ленинск-Кузнецким разбилась фура и легковой автомобиль
По информации очевидцев в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсести «ВКонтакте», в аварии погиб человек.
Подробности происшествия выясняются.
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Пока у нас между городами будут двухполосные трассы, а уровень навыков водителей на уровне обезьянки - так и будет продолжаться =(