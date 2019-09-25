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На трассе под Новосибирском столкнулись фура и легковой автомобиль: очевидцы сообщают о погибшем

После аварии фура вылетела на обочину

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Из фуры вывалилась стрейч-плёнка

Из фуры вывалилась стрейч-плёнка

Сегодня днём 25 сентября на трассе между Новосибирском и Ленинск-Кузнецким разбилась фура и легковой автомобиль

По информации очевидцев в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсести «ВКонтакте», в аварии погиб человек.

Подробности происшествия выясняются.

Если вы стали очевидцем этой аварии или её последствий, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7–923–157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Хитрый лис
    25 сен 2019 в 16:20

    Пока у нас между городами будут двухполосные трассы, а уровень навыков водителей на уровне обезьянки - так и будет продолжаться =(