Вознесенский собор уличили в нарушении требований пожарной безопасности

«В Железнодорожный районный суд города Новосибирска поступил протокол об административном правонарушении в отношении местной православной религиозной организации "Приход Вознесенского кафедрального собора города Новосибирска" Новосибирской епархии РПЦ, которая повторно привлекается по факту несоблюдения требований законодательства пожарной безопасности (ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ)», — говорится на сайте суда.

Эта статья КоАП предусматривает разные виды наказаний для тех, кто в срок не выполняет предписания, постановления, представления и решения надзорных органов. Конкретно в части 14 этой статьи перечислены санкции для тех, кто повторно не выполнил предписание службы по государственному пожарному надзору. Юридическим лицам, которых уличат в этом нарушении, грозит штраф в размере от 150 до 200 тысяч рублей или же их работу могут приостановить на срок до 90 суток.

В суде уточнили, что дата рассмотрения протокола ещё не назначена.

В чём именно заключаются нарушения, за которые приход планируют привлечь к административной ответственности, корреспонденту НГС выяснить не удалось. В Вознесенском кафедральном соборе сообщили, что в приходе не могут дать комментарий по этому поводу, так как настоятеля нет на месте, а кроме него давать комментарии никто не имеет права.

В пресс-службе Новосибирской епархии РПЦ предложили прислать запрос на имя митрополита. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области только подтвердили наличие нарушений у собора, а для получения более подробной информации также порекомендовали прислать официальный запрос.