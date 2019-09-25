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Вознесенский собор уличили в нарушении требований пожарной безопасности

Теперь приходу грозит огромный штраф или даже приостановка работы

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В приходе не смогли оперативно рассказать, в чём именно заключаются нарушения

В приходе не смогли оперативно рассказать, в чём именно заключаются нарушения

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрит административное дело о несоблюдении пожарной безопасности в Вознесенском кафедральном соборе.

«В Железнодорожный районный суд города Новосибирска поступил протокол об административном правонарушении в отношении местной православной религиозной организации "Приход Вознесенского кафедрального собора города Новосибирска" Новосибирской епархии РПЦ, которая повторно привлекается по факту несоблюдения требований законодательства пожарной безопасности (ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ)», — говорится на сайте суда.

Эта статья КоАП предусматривает разные виды наказаний для тех, кто в срок не выполняет предписания, постановления, представления и решения надзорных органов. Конкретно в части 14 этой статьи перечислены санкции для тех, кто повторно не выполнил предписание службы по государственному пожарному надзору. Юридическим лицам, которых уличат в этом нарушении, грозит штраф в размере от 150 до 200 тысяч рублей или же их работу могут приостановить на срок до 90 суток.

В суде уточнили, что дата рассмотрения протокола ещё не назначена.

В чём именно заключаются нарушения, за которые приход планируют привлечь к административной ответственности, корреспонденту НГС выяснить не удалось. В Вознесенском кафедральном соборе сообщили, что в приходе не могут дать комментарий по этому поводу, так как настоятеля нет на месте, а кроме него давать комментарии никто не имеет права. 

В пресс-службе Новосибирской епархии РПЦ предложили прислать запрос на имя митрополита. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области только подтвердили наличие нарушений у собора, а для получения более подробной информации также порекомендовали прислать официальный запрос.

В середине сентября в Вознесенский собор привезли ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского — каждый день к нему выстраивались огромные очереди.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    25 сен 2019 в 17:47

    Вместе с установкой противопожарной сигнализации, развешивания огнетушителей, освобождения аварийных выходов, не забудьте поставить кассовый аппарат. 21-век, всё-таки.....

    ССС
    25 сен 2019 в 17:51

    Как-то странно, С чего бы государство за РПЦ взялось-то. Чай, не протестанты какие-нибудь, а вполне себе "государственная религия" типа. Не кидайте в меня тапками - я помню, что в Конституции написано.

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 17:45

    Мой ЧОП аттестован по международным требованиям пожарной безопасности