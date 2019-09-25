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Эстакаду возле «МЕГИ» расписали огромными граффити

Там появились рисунки с девушкой, медведем и сибирскими пейзажами

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Эстакаду возле «МЕГИ» закончат разрисовывать в конце сентября

Эстакаду возле «МЕГИ» закончат разрисовывать в конце сентября

Под эстакадой около «МЕГИ» в Кировском районе Новосибирска появились граффити — их нарисовали художники из команды «Такнадо!».

Представитель команды Иван Ягода сообщил, что проект инициировала «МЕГА». Работа над граффити идёт уже 6 дней.

«Под мостом разрисовывается часть: там такая галерея небольшая, три автора сделали три разные работы, на которых можно фотографироваться жителям. Сама эстакада — где-то 600 квадратных метров, которые мы разрисовываем единой композицией, и перед ней стоят три коня: два взрослых и один маленький, детский, на которого можно залазить, сейчас их тоже разрисовывают», — сказал Иван Ягода.

Он уточнил, что заказчики просили, чтобы граффити было связано с Сибирью.

«Мы изобразили там медведя, девушку, сибирские пейзажи с одной стороны. С другой стороны решили сделать перекликание со Швецией, там такие нордические пейзажи», — рассказал художник.

Перед торговым центром поставили трёх коней

Перед торговым центром поставили трёх коней

Эстакаду разрисовали с двух сторон

Эстакаду разрисовали с двух сторон

В начале сентября известная художница Марина Ягода нарисовала граффити с девушкой-звездочётом на фасаде дома по улице Гоголя в Новосибирске

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    ЧОП
    25 сен 2019 в 16:01

    Леща почему не нарисовали?

    25 сен 2019 в 16:07

    безвкусица

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 16:04

    вот классно придумали чтобы не красить и не штукатурить эстакаду.
    она там вся облезлая стояла лет 5.
    а тут художники пришли. и покрасили. и ещё и отчистили что облазило.
    и красиво и бесплатно.