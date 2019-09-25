Эстакаду возле «МЕГИ» расписали огромными граффити

Под эстакадой около «МЕГИ» в Кировском районе Новосибирска появились граффити — их нарисовали художники из команды «Такнадо!».
Представитель команды Иван Ягода сообщил, что проект инициировала «МЕГА». Работа над граффити идёт уже 6 дней.
«Под мостом разрисовывается часть: там такая галерея небольшая, три автора сделали три разные работы, на которых можно фотографироваться жителям. Сама эстакада — где-то 600 квадратных метров, которые мы разрисовываем единой композицией, и перед ней стоят три коня: два взрослых и один маленький, детский, на которого можно залазить, сейчас их тоже разрисовывают», — сказал Иван Ягода.
Он уточнил, что заказчики просили, чтобы граффити было связано с Сибирью.
«Мы изобразили там медведя, девушку, сибирские пейзажи с одной стороны. С другой стороны решили сделать перекликание со Швецией, там такие нордические пейзажи», — рассказал художник.
В начале сентября известная художница Марина Ягода нарисовала граффити с девушкой-звездочётом на фасаде дома по улице Гоголя в Новосибирске