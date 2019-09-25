Эстакаду возле «МЕГИ» расписали огромными граффити

Под эстакадой около «МЕГИ» в Кировском районе Новосибирска появились граффити — их нарисовали художники из команды «Такнадо!».

Представитель команды Иван Ягода сообщил, что проект инициировала «МЕГА». Работа над граффити идёт уже 6 дней.



«Под мостом разрисовывается часть: там такая галерея небольшая, три автора сделали три разные работы, на которых можно фотографироваться жителям. Сама эстакада — где-то 600 квадратных метров, которые мы разрисовываем единой композицией, и перед ней стоят три коня: два взрослых и один маленький, детский, на которого можно залазить, сейчас их тоже разрисовывают», — сказал Иван Ягода.