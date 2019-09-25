В тихом центре снесли столетний доходный дом

В тихом центре Новосибирска снесли дом, построенный более ста лет назад, — раньше его обещали собрать заново из того же кирпича.

На исчезновение старинного дома обратил внимание краевед Константин Голодяев. По его словам, здание, построенное в 1912 году на улице Коммунистической, 14, почти закончили разбирать.

«Надо понять, что они будут делать. Что там будет в этом доме? Планирует ли застройщик его собирать? Он уже в таком состоянии, что его надо было разбирать и перебирать, но у нас в городе очень не хватает отличных гостиниц, которые были бы привлекательные для иностранного туризма, который нашему городу необходим. За этим домом большой земельный участок, мы же можем оставить только фасадную стенку этого дома, а он может нароститься и ввысь, и вглубь», — уверен Голодяев.