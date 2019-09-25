«Приходят люди со слезами»: пострадавшие от «Люкс Тревел» туристы написали 20 заявлений в полицию

Большая часть туристов начала обращаться в полицию с понедельника, 23 сентября Фото: Юлия К.

Пострадавшие от компании «Люкс Тревел» туристы в Новосибирске написали уже 20 заявлений в полицию. Об этом сообщила одна из обманутых клиентов компании Елена Л., которая сама обратилась в полицию сегодня. «Написано уже около 20 заявлений, но сказали [в полиции], что ещё столько же будет. Сказали, что беседовали с директором "Люкс Тревел", но он себя не считает виноватым. Что приходят люди со слезами, плачут там. Сейчас проходит проверка, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело», — рассказала корреспонденту НГС Елена Л.

Получить комментарий о количестве обращений в полицию в пресс-службе ГУ МВД России корреспонденту НГС оперативно не удалось. Ответ на ранее отправленный в ведомство письменный запрос ещё не пришёл.

Ранее НГС описал ситуацию, произошедшую с клиентами «Люкс Тревел», работавшего по франшизе PEGAS Touristik на Гоголя, 15 и Ватутина, 107. Это турагентство собрало с туристов деньги, забронировало туры у туроператоров, но не оплатило, и сейчас в компании введено наблюдение, по данным с сайта Арбитражного суда. Генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина уверяет, что договор франшизы они расторгли с этим юрлицом в июне, подтверждающие это документы, по её словам, она передала в полицию, а по информации некоторых туристов, это произошло только в августе. Сейчас полиция собирает информацию о пострадавших и проводит оперативно-разыскные мероприятия. Сами туристы обращаются в Новосибирскую ассоциацию туристских организаций (НАТО), пишут претензии на «Люкс Тревел» и на директора этой фирмы Дмитрия Ерёменко и туроператорам, потому что они у всех были разные, и пишут заявления в отделение ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску.

Елена Л. написала заявление в полицию сегодня: она должна была полететь с мужем в Турцию 3 октября, путёвка стоила 140 тысяч. По её словам, она пришла подготовленной — с официальным ответом от туроператора (у них был «Анекс тур». — Прим. ред.) о том, что бронь на них сделана была, но не была оплачена, поэтому заявка аннулировалась. Именно такие официальные ответы от разных туроператоров сейчас собирает полиция на основе заявлений от клиентов «Люкс Тревела», пояснила она. В полиции ей сказали, что, вероятно, многие до сих пор не знают, что такая ситуация произошла с фирмой. И в редакцию НГС продолжают обращаться всё новые и новые обманутые туристы. «Чисто случайно я узнала, что так случилось. Проходила мимо — просто в "МЕГУ" поехала в магазин, по другим совсем делам, и решила зайти и спросить, оплатили или нет. Смотрю — там уже всё закрыто. Если бы не зашла, так бы до сих и не знала. Потому что в этом агентстве практиковалось так: за три дня до вылета они обычно давали нам ваучеры. Я просто не первый раз обращалась в это агентство. Так же многие сидят, я больше чем уверена: некоторые заранее бронировали и сидят, ждут за три дня», — считает Елена.