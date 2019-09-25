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Миллион на плечах: Росгвардия закупит 15 тысяч погон для сотрудников

Помимо погон для росгвардейцев, в закупку вошли 300 пар погон для военно-морских частей

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Одна пара погон обойдётся Росгвардии примерно в 68 рублей

Одна пара погон обойдётся Росгвардии примерно в 68 рублей

Федеральная служба войск национальной гвардии России заказала в Новосибирск партию новых погон — на 15,6 тысячи новых знаков различия потратят больше миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 25 сентября. Согласно тексту документа, на партию погон потратят 1,07 миллиона рублей. Одна пара обойдётся Росгвардии примерно в 68 рублей. Погоны сотрудники смогут носить от трёх до пяти лет. 

Больше всего погон закупят для старших офицеров (5 тысяч пар) и прапорщиков (4,5 тысячи пар) — они будут тёмно-зелёного цвета. Помимо этого, будут закуплены новые погоны для младших офицеров, бойцов Росгвардии, входящих в органы внутренних дел, полиции и юстиции, а также 300 пар погон для офицеров морских воинских частей. 

Корреспондент НГС направил в пресс-службу Росгвардии запрос с просьбой прокомментировать, для каких целей закупаются погоны для офицеров морских воинских частей. 

В 2017 году Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заказала в Новосибирск два специальных бронированных автобуса «Федерал 42591», способных выдержать взрыв гранаты.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    25 сен 2019 в 15:15

    На поле танки грохотали
    Солдаты шли в последний бой
    А молодого росгвардейца
    Несли с потроганной рукой

    Излучатель правды
    25 сен 2019 в 15:17

    А что со старыми, в митингах "потеряли"?

    Qwerty
    25 сен 2019 в 15:16

    Вот это правильно. Митинги становится все чаще - награждать за вывихнутую руку надо будет все больше росгвардейцев.