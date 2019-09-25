Миллион на плечах: Росгвардия закупит 15 тысяч погон для сотрудников

Федеральная служба войск национальной гвардии России заказала в Новосибирск партию новых погон — на 15,6 тысячи новых знаков различия потратят больше миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 25 сентября. Согласно тексту документа, на партию погон потратят 1,07 миллиона рублей. Одна пара обойдётся Росгвардии примерно в 68 рублей. Погоны сотрудники смогут носить от трёх до пяти лет.

Больше всего погон закупят для старших офицеров (5 тысяч пар) и прапорщиков (4,5 тысячи пар) — они будут тёмно-зелёного цвета. Помимо этого, будут закуплены новые погоны для младших офицеров, бойцов Росгвардии, входящих в органы внутренних дел, полиции и юстиции, а также 300 пар погон для офицеров морских воинских частей.