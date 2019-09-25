Щепки летят: власти признали, что для стройки ЛДС у городского пляжа вырубили кусты

В мэрии Новосибирска признали, что у пляжа «Наутилус» ведётся снос кустарников и травы — это делается для строительства ЛДС. Изначально власти не подтверждали вырубки у Горского котлована.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, у Горского котлована сделано две площадки для складирования остатков срубленных в районе строительства ЛДС деревьев. Для того чтобы привозить туда деревья, площадки пришлось очистить от кустарника и травы, заявили в мэрии.
«Работы по сносу зеленых насаждений на территории под Октябрьским мостом (в том числе в районе пляжа "Наутилус") ведутся на основании разрешения в рамках строительства объекта "Многофункциональная ледовая арена", в целях подготовки строительных площадок под перекладку инженерных коммуникаций и создание транспортных инфраструктур, которые будут примыкать к Многофункциональной ледовой арене», — объяснили в мэрии.
О вырубке стало известно от координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева 18 сентября. Он сообщил корреспонденту НГС, что на массовый снос деревьев пожаловались местные жители. Они рассказали, что у берега котлована рубят, распиливают и сжигают деревья, а затем раскатывают угли с помощью бульдозера.
После этого в мэрии ответили, что на участке вырубка не ведётся — чиновники съездили на место и не обнаружили ни одного снесённого дерева.
В мэрии не ответили на вопрос корреспондента НГС, кто конкретно проводил осмотр территории в первый раз. Но заметили, что разрешение на снос выдано Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии, а заказчиком работ выступил МУП «УЗСПТС».
«На момент обследования территории, прилегающей к пляжу "Наутилус", специалистами отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Ленинского района города Новосибирска установлено, что на вышеуказанном земельном участке подготовлены (расчищены от травяной поросли) две площадки для временного складирования порубочных остатков и дальнейшей их утилизации», — подчёркивается в ответе.
О застройке территории у Горского котлована стало известно в сентябре 2018 года. Тогда мэрия вынесла на публичные слушания проект, в котором предлагалось расположить рядом с городским пляжем в Ленинском районе Новосибирска ещё один аквапарк и многоэтажную гостиницу.
Позднее прокуратура внесла мэрии Новосибирска представление за передачу одного из участков земли у котлована без торгов под строительство автостоянки.