Щепки летят: власти признали, что для стройки ЛДС у городского пляжа вырубили кусты

Работы ведутся на двух площадках у пляжа, которые прилегают к Горскому котловану Фото: пресс-служба мэрии

В мэрии Новосибирска признали, что у пляжа «Наутилус» ведётся снос кустарников и травы — это делается для строительства ЛДС. Изначально власти не подтверждали вырубки у Горского котлована. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, у Горского котлована сделано две площадки для складирования остатков срубленных в районе строительства ЛДС деревьев. Для того чтобы привозить туда деревья, площадки пришлось очистить от кустарника и травы, заявили в мэрии.

Местные жители уверяют, что на участке вырубили деревья и кустарники Фото: Михаил Рязанцев

«Работы по сносу зеленых насаждений на территории под Октябрьским мостом (в том числе в районе пляжа "Наутилус") ведутся на основании разрешения в рамках строительства объекта "Многофункциональная ледовая арена", в целях подготовки строительных площадок под перекладку инженерных коммуникаций и создание транспортных инфраструктур, которые будут примыкать к Многофункциональной ледовой арене», — объяснили в мэрии.

О вырубке стало известно от координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева 18 сентября. Он сообщил корреспонденту НГС, что на массовый снос деревьев пожаловались местные жители. Они рассказали, что у берега котлована рубят, распиливают и сжигают деревья, а затем раскатывают угли с помощью бульдозера.

После этого в мэрии ответили, что на участке вырубка не ведётся — чиновники съездили на место и не обнаружили ни одного снесённого дерева.

В мэрии не ответили на вопрос корреспондента НГС, кто конкретно проводил осмотр территории в первый раз. Но заметили, что разрешение на снос выдано Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии, а заказчиком работ выступил МУП «УЗСПТС».

Здесь деревья рубят и сжигают, а их угли раскатывают бульдозерами Фото: Михаил Рязанцев

«На момент обследования территории, прилегающей к пляжу "Наутилус", специалистами отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Ленинского района города Новосибирска установлено, что на вышеуказанном земельном участке подготовлены (расчищены от травяной поросли) две площадки для временного складирования порубочных остатков и дальнейшей их утилизации», — подчёркивается в ответе.