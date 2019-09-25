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Новый ЛДС

Щепки летят: власти признали, что для стройки ЛДС у городского пляжа вырубили кусты

Местные жители уверяют, что на участке вырубили ещё и деревья

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Работы ведутся на двух площадках у пляжа, которые прилегают к Горскому котловану

Работы ведутся на двух площадках у пляжа, которые прилегают к Горскому котловану

В мэрии Новосибирска признали, что у пляжа «Наутилус» ведётся снос кустарников и травы — это делается для строительства ЛДС. Изначально власти не подтверждали вырубки у Горского котлована.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, у Горского котлована сделано две площадки для складирования остатков срубленных в районе строительства ЛДС деревьев. Для того чтобы привозить туда деревья, площадки пришлось очистить от кустарника и травы, заявили в мэрии.

Местные жители уверяют, что на участке вырубили деревья и кустарники

Местные жители уверяют, что на участке вырубили деревья и кустарники

«Работы по сносу зеленых насаждений на территории под Октябрьским мостом (в том числе в районе пляжа "Наутилус") ведутся на основании разрешения в рамках строительства объекта "Многофункциональная ледовая арена", в целях подготовки строительных площадок под перекладку инженерных коммуникаций и создание транспортных инфраструктур, которые будут примыкать к Многофункциональной ледовой арене», — объяснили в мэрии.

О вырубке стало известно от координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева 18 сентября. Он сообщил корреспонденту НГС, что на массовый снос деревьев пожаловались местные жители. Они рассказали, что у берега котлована рубят, распиливают и сжигают деревья, а затем раскатывают угли с помощью бульдозера.

После этого в мэрии ответили, что на участке вырубка не ведётся — чиновники съездили на место и не обнаружили ни одного снесённого дерева.

В мэрии не ответили на вопрос корреспондента НГС, кто конкретно проводил осмотр территории в первый раз. Но заметили, что разрешение на снос выдано Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии, а заказчиком работ выступил МУП «УЗСПТС». 

Здесь деревья рубят и сжигают, а их угли раскатывают бульдозерами

Здесь деревья рубят и сжигают, а их угли раскатывают бульдозерами

«На момент обследования территории, прилегающей к пляжу "Наутилус", специалистами отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Ленинского района города Новосибирска установлено, что на вышеуказанном земельном участке подготовлены (расчищены от травяной поросли) две площадки для временного складирования порубочных остатков и дальнейшей их утилизации», — подчёркивается в ответе.

О застройке территории у Горского котлована стало известно в сентябре 2018 года. Тогда мэрия вынесла на публичные слушания проект, в котором предлагалось расположить рядом с городским пляжем в Ленинском районе Новосибирска ещё один аквапарк и многоэтажную гостиницу

Позднее прокуратура внесла мэрии Новосибирска представление за передачу одного из участков земли у котлована без торгов под строительство автостоянки.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 13:27

    Мне не нужен лдс. мне нужны станции метро

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 13:26

    Ни когда не считала клановые заросли за деревья. Это растение жуткий сорняк, от которого участок только хуже выглядит.

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 13:25

    Илёи коллосальная вырубка деревьев. Просто снимайте на видео и выкладывайте. Пусть попробуют не признать!