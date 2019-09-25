Новосибирцы начали пересылать друг другу сообщения об убитой школьнице. Это фейк

Фейковая рассылка распространяется в мессенджерах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирцы начали пересылать друг другу в WhatsApp сообщение о маньяке, который убил ученицу второго класса, — в полиции объяснили, что эта информация не соответствует действительности. Рассылка состоит из двух сообщений, которые приходят вместе, пояснили читатели НГС, переславшие их в редакцию. Первое сообщение — это фотофайл с полицейской ориентировкой о розыске мужчины, которого подозревают в «преступлении против половой неприкосновенности». Судя по тексту ориентировки, её распространил отдел полиции Калининского района Новосибирска. Второе сообщение представляет из себя небольшой текст об убийстве ученицы 2-го класса.



«Сегодня в частном секторе нашли убитую девочку. 2-й класс. Куча полиции, маньяк не найден! Примите меры безопасности, провожайте деток, пока его не нашли!!!» — говорится в этом сообщении, при этом в тексте не указано, где именно было совершено преступление.

Вместе с текстовым сообщением об убийстве приходит эта ориентировка Фото: читатель НГС

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что информация об убийстве девочки недостоверна.

«Никаких убийств несовершеннолетних у нас не было. Мы категорически не подтверждаем эту информацию, она не соответствует действительности», — сказали в областной полиции.

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что с недостоверным сообщением об убитой девочке новосибирцы пересылают друг другу подлинную ориентировку о розыске подозреваемого. По данным источника НГС, знакомого с ходом розыска, преступление, в котором подозревают мужчину из ориентировки, не связано с убийством. Жертвой стал не маленький ребёнок, а девушка постарше, и травм она не получила. В свою очередь в пресс-службе областной полиции напомнили, что новосибирцы уже не в первый раз сталкиваются с подобными фейковыми рассылками.

