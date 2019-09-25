Новосибирцы начали пересылать друг другу сообщения об убитой школьнице. Это фейк

Новосибирцы начали пересылать друг другу в WhatsApp сообщение о маньяке, который убил ученицу второго класса, — в полиции объяснили, что эта информация не соответствует действительности.
Рассылка состоит из двух сообщений, которые приходят вместе, пояснили читатели НГС, переславшие их в редакцию. Первое сообщение — это фотофайл с полицейской ориентировкой о розыске мужчины, которого подозревают в «преступлении против половой неприкосновенности». Судя по тексту ориентировки, её распространил отдел полиции Калининского района Новосибирска. Второе сообщение представляет из себя небольшой текст об убийстве ученицы 2-го класса.
«Сегодня в частном секторе нашли убитую девочку. 2-й класс. Куча полиции, маньяк не найден! Примите меры безопасности, провожайте деток, пока его не нашли!!!» — говорится в этом сообщении, при этом в тексте не указано, где именно было совершено преступление.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что информация об убийстве девочки недостоверна.
«Никаких убийств несовершеннолетних у нас не было. Мы категорически не подтверждаем эту информацию, она не соответствует действительности», — сказали в областной полиции.
Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что с недостоверным сообщением об убитой девочке новосибирцы пересылают друг другу подлинную ориентировку о розыске подозреваемого.
По данным источника НГС, знакомого с ходом розыска, преступление, в котором подозревают мужчину из ориентировки, не связано с убийством. Жертвой стал не маленький ребёнок, а девушка постарше, и травм она не получила.
В свою очередь в пресс-службе областной полиции напомнили, что новосибирцы уже не в первый раз сталкиваются с подобными фейковыми рассылками.
«В ряде случаев они какую-то почву под собой имеют, но при этом сведения сильно искажаются, либо сведения могут вообще относиться к другому региону. <…> И [это] действует по принципу такой снежной лавины: все начинают друг другу пересылать [недостоверные сообщения], не разобравшись, что действительно было и где. Люди сеют некую панику, что в данном случае совершенно не оправданно, поэтому мы просим граждан всё-таки без необходимости такие сообщения друг другу не пересылать. В то же время если кто-то обладает какими-то реальными сведениями о совершённых преступлениях, то рекомендуем, естественно, обращаться в полицию. В любом случае, пересылка [сообщений] — это не тот метод, который может решить проблему. <…> Вне зависимости от того, какие преступления совершаются, <…> безопасности несовершеннолетних всегда нужно уделять, естественно, внимание», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Летом новосибирцы также получали спам-рассылку о якобы пропавшей девочке — тогда поисковый отряд «Лиза Алерт» опроверг её розыск.