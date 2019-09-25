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Спорт

Новосибирский борец Роман Власов женился

Со своей будущей женой он познакомился на балу

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Роман Власов женился на шпажистке Виолетте Колобовой

Роман Власов женился на шпажистке Виолетте Колобовой

Новосибирский борец Роман Власов женился — его женой стала шпажистка Виолетта Колобова, с которой он познакомился на Олимпийском балу. 

Сообщение о свадьбе двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова и бронзового призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира по фехтованию на шпагах Виолетты Колобовой было опубликовано утром 25 сентября в аккаунте Федерации фехтования России в Instagram. 

Торжественная церемония прошла в Мещанском ЗАГСе столицы, а на банкет молодожёны и гости отправились в семейный ресторан «Поместье» в парке Серебряного бора на берегу Москвы-реки, сообщают в Instagtam-сторис коллеги невесты.

Дозвониться до Романа Власова корреспонденту НГС пока не удалось. 

Год назад Роман рассказал, что познакомился с Виолеттой в Кремлёвском дворце, где устраивали бал в честь олимпийцев. 

В сентябре Власову не удалось одержать победу на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане — в 1/8 финала он уступил казахстанскому борцу Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3. Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку

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ТЕКСТ

ТЕГИ

Роман Власовсвадьбагреко-римская борьба

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    КОММЕНТАРИИ (45)

    Ася
    25 сен 2019 в 12:42

    сообщите, когда он заведет кошку и канарейку.

    25 сен 2019 в 12:26

    Главная новость? Серьезно???

    Игорь Т
    25 сен 2019 в 12:31

    Пожелаем,чтобы у такой красивой пары обязательно родился сын-крепкий борец как папа и фехтовальщик как мама,да это же будущий мушкетер Портос!
    Счастья и здравия красивой семейной паре!