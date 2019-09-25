Новосибирский борец Роман Власов женился — его женой стала шпажистка Виолетта Колобова, с которой он познакомился на Олимпийском балу.
Сообщение о свадьбе двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова и бронзового призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира по фехтованию на шпагах Виолетты Колобовой было опубликовано утром 25 сентября в аккаунте Федерации фехтования России в Instagram.
Торжественная церемония прошла в Мещанском ЗАГСе столицы, а на банкет молодожёны и гости отправились в семейный ресторан «Поместье» в парке Серебряного бора на берегу Москвы-реки, сообщают в Instagtam-сторис коллеги невесты.
Дозвониться до Романа Власова корреспонденту НГС пока не удалось.
Год назад Роман рассказал, что познакомился с Виолеттой в Кремлёвском дворце, где устраивали бал в честь олимпийцев.
В сентябре Власову не удалось одержать победу на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане — в 1/8 финала он уступил казахстанскому борцу Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3. Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку.