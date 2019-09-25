Новосибирский борец Роман Власов женился — его женой стала шпажистка Виолетта Колобова, с которой он познакомился на Олимпийском балу.

Сообщение о свадьбе двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова и бронзового призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира по фехтованию на шпагах Виолетты Колобовой было опубликовано утром 25 сентября в аккаунте Федерации фехтования России в Instagram.

Торжественная церемония прошла в Мещанском ЗАГСе столицы, а на банкет молодожёны и гости отправились в семейный ресторан «Поместье» в парке Серебряного бора на берегу Москвы-реки, сообщают в Instagtam-сторис коллеги невесты.