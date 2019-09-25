На Богдашке забетонировали деревья на тротуарах

«Я там прошёл, но так и не понял, что это значит. Такое впечатление, что просто ляпали бордюрные элементы вокруг деревьев с большим избытком раствора. Мне сначала фотографии забетонированных лип Ольга Прибаловец (вдова депутата горсовета Дмитрия Прибаловца. — Прим. ред. ) прислала, я через пару дней пошёл посмотреть сам — там как раз завезли землю на газоны, но еще не везде успели ее разровнять. Судя по всему, там все эти приствольные квадраты так сделаны, но у некоторых уже успели поверх бетона земли накидать», — рассказал активист.

Как сообщил корреспонденту НГС один из участников движения «Защитим Богданку!» Александр, деревья начали бетонировать в начале недели у домов на улице Богдана Хмельницкого, 32 и 36.

По его словам, ему не удалось связаться с отделом благоустройства для получения объяснения, почему стволы деревьев залили бетонным раствором.

«Теперь вот и не знаю, что делать — хоть идти и раскапывать, что там натворили. Обидно, на самом деле — наконец-то начали что-то делать с газонами, и вот так бестолково. Сегодня туда рулонный газон привезли. Собственно вопросы скорее вызывает качество выполнения работ — бетонирование стволов деревьям несколько вредно», — считает Александр.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать качество выполненных работ и уточнить, как отразится такое бетонирование на самих деревьях.

Деревья в Новосибирске часто оказываются под угрозой. Так, например, несколько деревьев недавно снесли в Первомайском сквере. А 18 сентября стало известно о вырубке лип, берёз и кустарников у пляжа «Наутилус». На массовый снос деревьев пожаловались местные жители. Они рассказали, что у берега котлована рубят, распиливают и сжигают деревья, а затем раскатывают угли с помощью бульдозера.