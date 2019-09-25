Водителям запретили парковаться на улице в тихом центре

Власти Новосибирска объявили о том, что с 25 сентября водителям запрещено парковаться вдоль дороги на почти 400-метровом участке улицы Коммунистической.



«С 25 сентября на нечётной стороне улицы Коммунистической запрещена остановка и стоянка транспортных средств вне существующих парковочных карманов на участке от улицы Урицкого до улицы Революции. <…> Это сделано для обеспечения бесперебойного движения транспорта», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



В пресс-центре уточнили, что в этом месте уже поставили дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Парковочные карманы обозначены соответственно знаками «Парковка» и «Зона действия».