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Дороги и транспорт

Водителям запретили парковаться на улице в тихом центре

С сегодняшнего дня в Железнодорожном районе стало ещё меньше мест для стоянки

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Запрет начал действовать с сегодняшнего дня

Запрет начал действовать с сегодняшнего дня

Власти Новосибирска объявили о том, что с 25 сентября водителям запрещено парковаться вдоль дороги на почти 400-метровом участке улицы Коммунистической.

«С 25 сентября на нечётной стороне улицы Коммунистической запрещена остановка и стоянка транспортных средств вне существующих парковочных карманов на участке от улицы Урицкого до улицы Революции. <…> Это сделано для обеспечения бесперебойного движения транспорта», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В пресс-центре уточнили, что в этом месте уже поставили дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Парковочные карманы обозначены соответственно знаками «Парковка» и «Зона действия».

Водителям запретили останавливаться вне парковочных карманов на небольшом отрезке улицы в тихом центре

Водителям запретили останавливаться вне парковочных карманов на небольшом отрезке улицы в тихом центре

Летом в Новосибирске начал действовать запрет на ночную парковку на площади Ленина. Согласно дорожным знакам, на площади нельзя оставлять машину с 22 часов до 6 часов.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 11:03

    Я счастлив.Водятлов надо ставить на место.Не дают спокойно погулять-пытаются раздавить меня в блинчик.

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 11:03

    да когда новосибирских водителей останавливали какие то кружочки на столбах

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 11:01

    Ну а что вы хотели? Старый мэр, старая политика. Запретить, вырубить, понатыкать свечек...