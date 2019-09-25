Тушат второй день: горящую свалку в Ленинском районе начали засыпать землёй

Мусор до сих пор тлеет — для его тушения привезли грунт

Загоревшийся в Ленинском районе полигон «Левобережный» не могут потушить уже целые сутки — загоревшийся мусор продолжает тлеть.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, открытое горение было ликвидировано на полигоне ещё вчера, однако в отвалах мусор продолжает тлеть. Для того чтобы окончательно потушить свалку, МУП «Спецавтохозяйство» привозит на место грунт.

«24 сентября произошло возгорание мусора на площади около 3 тысяч кв. метров. Для тушения пожара задействовали спецтехнику предприятия: три поливальные машины, десять КАМАЗов, пять бульдозеров, фронтальный погрузчик. Дополнительно для устранения возгорания на полигон были направлены поливальные машины ДЭУ-3 и ДЭУ-4, а также пожарные цистерны с водой», — уточнили в пресс-центре.