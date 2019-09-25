Рубрики
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 63.71
eur 70.02

Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 63.71
eur 70.02

Все новости

Все новости
Происшествия

Тушат второй день: горящую свалку в Ленинском районе начали засыпать землёй

Свалка загорелась вчера днём, но её до сих пор не могут потушить

Поделиться

689
15 Обсудить
Мусор до сих пор тлеет — для его тушения привезли грунт

Мусор до сих пор тлеет — для его тушения привезли грунт

Загоревшийся в Ленинском районе полигон «Левобережный» не могут потушить уже целые сутки — загоревшийся мусор продолжает тлеть.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, открытое горение было ликвидировано на полигоне ещё вчера, однако в отвалах мусор продолжает тлеть. Для того чтобы окончательно потушить свалку, МУП «Спецавтохозяйство» привозит на место грунт.

«24 сентября произошло возгорание мусора на площади около 3 тысяч кв. метров. Для тушения пожара задействовали спецтехнику предприятия: три поливальные машины, десять КАМАЗов, пять бульдозеров, фронтальный погрузчик. Дополнительно для устранения возгорания на полигон были направлены поливальные машины ДЭУ-3 и ДЭУ-4, а также пожарные цистерны с водой», — уточнили в пресс-центре. 

Также городские власти добавили, что причина возгорания пока не установлена. 

В августе прошлого года произошла аналогичная ситуация — тогда вспыхнула свалка на окраине Кировского района Новосибирска — дым от пожара держался над городом несколько дней. Позднее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что причиной возгорания стал поджог

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

мусорпожар

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (15)

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 10:39

    Мусорная реформа в действии , прорыв в этом направлении!! Начать собирать бабло иии... больше ничего не делать !!! Россияне !!!

    Секрет Полишине́ля
    25 сен 2019 в 10:41

    Приравнять свалки к режимным объектам и гнать от туда посторонних, и гореть ничего не будет. Нарушителей привлекать к работам на самой свалке - разгребать особо вонючий мусор, желающих сразу станет меньше...

    Евгений
    25 сен 2019 в 10:41

    Что это за службы у нас в городе. которые свалку не могут уже сутки потушить. Вроде бы как 21 век на дворе.