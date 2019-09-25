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Происшествия

Падают деревья, летит кровля: в мэрии рассказали о последствиях сильного ветра

Несколько деревьев оборвали провода и перегородили пешеходные дорожки

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Сильный ветер будет в Новосибирске и сегодня

Сильный ветер будет в Новосибирске и сегодня

Накануне, 24 сентября, сильный ветер в Новосибирске повалил деревья в разных районах города и оборвал провода.

За смену операторы МКУ ЕДДС получили 14 заявок из-за ветра, сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В частности, деревья упали на провода по адресам: Сивашская, 41, Котовского, 10А, Физкультурная, 16А. На Королёва, 10 дерево не только упало на провода, но и перегородило дорогу. На Горском микрорайоне, 56 дерево рухнуло рядом с детским садом и оборвало провода. 

На Федосеева, 12 и Максима Горького, 95 деревья упали на тротуар, а на Котовского, 4 — на вывеску магазина.

На Гусинобродском шоссе, 20 оборван провод от столба уличного освещения, на улице 40 лет Комсомола, 53 был оборван интернет-провод, по адресу 2-й Кирпичный переулок, 24 также оборван провод. На Софийской, 14 ветка упала на проезжую часть, на Красноуфимской, 8А дерево упало на забор школы.

«Улица Демакова, 8 — слетели листы железа с кровли дома. ЖЭУ № 5 (ФГУП ЖКХ) листы убрали», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Синоптики объявляли штормовое предупреждение по ветру в понедельник. Сегодня ветер также будет достаточно сильным — порывы в городе будут достигать 15 м/с.

Если вы стали очевидцем последствий сильного ветра, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7–923–157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

На прошлой неделе, 20 сентября, сильный ветер тоже повалил деревья.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 11:22

    В мэрии рассказали о последствиях от нового старого мэра

    Излучатель правды
    25 сен 2019 в 11:17

    Вот так у нас всегда: о последствиях рассказывают, а не предвидят.

    Путешественник во времени
    25 сен 2019 в 11:31

    Именно рассказы, а не грамотные решения мэрии, ожидают новосибирцев ближайшие 5 лет.