Падают деревья, летит кровля: в мэрии рассказали о последствиях сильного ветра

Сильный ветер будет в Новосибирске и сегодня

В частности, деревья упали на провода по адресам: Сивашская, 41, Котовского, 10А, Физкультурная, 16А. На Королёва, 10 дерево не только упало на провода, но и перегородило дорогу. На Горском микрорайоне, 56 дерево рухнуло рядом с детским садом и оборвало провода.

Накануне, 24 сентября, сильный ветер в Новосибирске повалил деревья в разных районах города и оборвал провода.

На Федосеева, 12 и Максима Горького, 95 деревья упали на тротуар, а на Котовского, 4 — на вывеску магазина.

На Гусинобродском шоссе, 20 оборван провод от столба уличного освещения, на улице 40 лет Комсомола, 53 был оборван интернет-провод, по адресу 2-й Кирпичный переулок, 24 также оборван провод. На Софийской, 14 ветка упала на проезжую часть, на Красноуфимской, 8А дерево упало на забор школы.

«Улица Демакова, 8 — слетели листы железа с кровли дома. ЖЭУ № 5 (ФГУП ЖКХ) листы убрали», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Синоптики объявляли штормовое предупреждение по ветру в понедельник. Сегодня ветер также будет достаточно сильным — порывы в городе будут достигать 15 м/с.

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