В Новосибирске начался отопительный сезон

«С 25 сентября энергетики обеспечат техническую возможность подключения объектов здравоохранения и детских учреждений с круглосуточным пребыванием детей, детских дошкольных учреждений. С 30 сентября возможно будет подключать остальные объекты здравоохранения, объекты жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Сегодня, 25 сентября, в Новосибирске официально начался отопительный сезон, но батареи в многоквартирных домах нагреются только на следующей неделе.

Постановление о начале отопительного сезона с сегодняшнего дня подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Дефекты, обнаруженные в ходе летних испытаний теплосетей, устранены, и подача тепла пройдет в штатном режиме. <...> Разворот системы отопления может занять достаточное количество времени, ведь управляющим организациям необходимо отладить подачу тепла на местах. Поэтому прошу новосибирцев отнестись с пониманием к возможным неудобствам, а в случае каких-либо проблем с подачей тепла в квартиры обращаться в свою управляющую компанию», — цитирует пресс-центр Анатолия Локтя.

Ещё до официального начала отопительного сезона тепло вернулось в несколько десятков новосибирских зданий – для этого руководители соответствующих организаций подали специальные заявки в «Сибирскую генерирующую компанию».

На прошлой неделе редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.

