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Отопительный сезон 2018/2019

В Новосибирске начался отопительный сезон

Первыми к теплу подключат больницы, школы и детские сады

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Тепло в квартиры начнут подавать с 30 сентября

Тепло в квартиры начнут подавать с 30 сентября

Сегодня, 25 сентября, в Новосибирске официально начался отопительный сезон, но батареи в многоквартирных домах нагреются только на следующей неделе.

«С 25 сентября энергетики обеспечат техническую возможность подключения объектов здравоохранения и детских учреждений с круглосуточным пребыванием детей, детских дошкольных учреждений. С 30 сентября возможно будет подключать остальные объекты здравоохранения, объекты жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Постановление о начале отопительного сезона с сегодняшнего дня подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Дефекты, обнаруженные в ходе летних испытаний теплосетей, устранены, и подача тепла пройдет в штатном режиме. <...> Разворот системы отопления может занять достаточное количество времени, ведь управляющим организациям необходимо отладить подачу тепла на местах. Поэтому прошу новосибирцев отнестись с пониманием к возможным неудобствам, а в случае каких-либо проблем с подачей тепла в квартиры обращаться в свою управляющую компанию», — цитирует пресс-центр Анатолия Локтя.

Ещё до официального начала отопительного сезона тепло вернулось в несколько десятков новосибирских зданий – для этого руководители соответствующих организаций подали специальные заявки в «Сибирскую генерирующую компанию».

На прошлой неделе редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.

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    КОММЕНТАРИИ (45)

    !"3
    25 сен 2019 в 10:04

    батареи в многоквартирных домах нагреются только на следующей неделе. Сейчас среда!.. А та неделя длинная, моогут только в воскресенье подключить, так что ещё 10 дней мёрзнуть??? Сколько можно издеваться над людьми?

    Вежливый
    25 сен 2019 в 09:55

    Локоть - античемпион по включению отопления. Даже Городецкий до этого не доводил. И не надо про закаливание, утепление квартир, частный дом. Детские поликлиники переполнены. В городе Локтя - у жителей сопли по локоть.

    Мольер Бланш
    25 сен 2019 в 09:51

    А мне больше нравится европейский образ жизни, когда не надо платить за дорогое отопление, а достаточно натянуть на себя пару лишних рейтуз и укутаться в теплый клетчатый плед, чтобы съесть еще этих мягких французский булочек.