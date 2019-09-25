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Дороги и транспорт

Новосибирцы встали в гигантские пробки при попытке выехать с левого берега по Октябрьскому мосту

Въезды на мост оказались заблокированы

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Скорость потока на проблемных участках упала до 2–3 километров в час

Скорость потока на проблемных участках упала до 2–3 километров в час

Утром в среду, 25 сентября, новосибирцы встали в огромные пробки на левом берегу.

«Весь левый берег парализовало из-за ДТП на въезде на Октябрьский мост в сторону правого берега. Пришлось ехать на метро», — наcисал в редакцию читатель НГС в 9:10

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на момент публикации новости было сильно затруднено движение в сторону правого берега по улице Немировича-Данченко и на всей протяжённости проспекта Карла Маркса. Скорость транспортного потока на проблемных участках упала до 2–3 километров в час. При этом в целом уровень пробок в городе оценивался на 5 баллов. 

ТЕКСТ

ТЕГИ

«Яндекс.Пробки»

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    25 сен 2019 в 09:37

    "Пришлось ехать на метро"... Надо же какая деловая колбаса. Пришлось сэкономить время видите ли и вовремя приехать на работу. Прям одолжение сделал.