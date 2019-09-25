Краски осени: новосибирский блогер снял с высоты впечатляющие загородные пейзажи

Блогер Станислав Ражев опубликовал на своём канале красивый видеоролик с осенними пейзажами Новосибирской области.



«В сентябре 2019 в наших краях стояла удивительно теплая и солнечная погода. В один из таких прекрасных дней я прокатился по окрестностям Новосибирска — посозерцать, как преображается природа с приходом осени. Делюсь с вами впечатлениями», — говорится в описании к видеоролику.

Если календарная осень наступила в Новосибирске уже почти месяц назад, то астрономическая — только на этой неделе. На понедельник, 23 сентября, пришлось осеннее равноденствие: день и ночь сравнялись по времени. Теперь световой день продолжит сокращаться вплоть до 22 декабря, когда наступит самая длинная ночь в году.