Рубрики
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 6/10
usd 63.71
eur 70.02

Темы

СЕЙЧАС +6°С
Пробки 6/10
usd 63.71
eur 70.02

Все новости

Все новости
Осень

Краски осени: новосибирский блогер снял с высоты впечатляющие загородные пейзажи

На видео попали бескрайние поля со скошенным сеном и реки на фоне пожелтевших деревьев

Поделиться

1 498
6 Обсудить
Новосибирец показал красоту сибирской осени в видеоролике длительностью чуть меньше четырёх минут

Новосибирец показал красоту сибирской осени в видеоролике длительностью чуть меньше четырёх минут

Блогер Станислав Ражев опубликовал на своём канале красивый видеоролик с осенними пейзажами Новосибирской области.

«В сентябре 2019 в наших краях стояла удивительно теплая и солнечная погода. В один из таких прекрасных дней я прокатился по окрестностям Новосибирска — посозерцать, как преображается природа с приходом осени. Делюсь с вами впечатлениями», — говорится в описании к видеоролику.

Если календарная осень наступила в Новосибирске уже почти месяц назад, то астрономическая — только на этой неделе. На понедельник, 23 сентября, пришлось осеннее равноденствие: день и ночь сравнялись по времени. Теперь световой день продолжит сокращаться вплоть до 22 декабря, когда наступит самая длинная ночь в году.

Станислав Ражев / youtube.com

Недавно НГС также рассказывал о фотографе из Первомайки Андрее Пристяжнюке, который снимает завораживающие пейзажи недалеко от дома. Его невероятные розовые закаты, травинки в росе и золотые деревья так и просятся на открытки.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

видео с высоты

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (6)

    Михаил
    25 сен 2019 в 08:26

    хрень неимоверная, только коров пугать

    25 сен 2019 в 08:24

    Интересно, а что за сооружение на 2:06?
    А от хозяина коров и огрести можно было, кс-ти, вполне справедливо...

    25 сен 2019 в 08:21

    Хорошие видовые съемки, вот только коров квадрокоптером пугать не стоило бы ))).