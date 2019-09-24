Водителя «Шестёрки» увезли в больницу после ДТП в Октябрьском районе

Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2106 и Chevrolet Niva — в результате ДТП пострадал водитель одного из автомобилей. Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Автогенной.



Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель ВАЗа пересекал улицу Кирова и не пропустил Chevrolet Nivа, который ехал в сторону центра. «От удара водителя седана зажало в покорёженном салоне», — отмечается в группе.

Пострадавшему мужчине помогли выбраться из машины, а после увезли в больницу. По информации «АСТ-54», у водителя ВАЗа диагностировали перелом рёбер.

