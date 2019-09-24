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Происшествия

Водителя «Шестёрки» увезли в больницу после ДТП в Октябрьском районе

Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Автогенной

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Водителя&nbsp;ВАЗ-2106 зажало в салоне автомобиля

Водителя ВАЗ-2106 зажало в салоне автомобиля

Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2106 и Chevrolet Niva — в результате ДТП пострадал водитель одного из автомобилей. Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Автогенной. 

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель ВАЗа пересекал улицу Кирова и не пропустил Chevrolet Nivа, который ехал в сторону центра. «От удара водителя седана зажало в покорёженном салоне», — отмечается в группе.

Пострадавшему мужчине помогли выбраться из машины, а после увезли в больницу. По информации «АСТ-54», у водителя ВАЗа диагностировали перелом рёбер.

У&nbsp;«шестёрки» вмята дверь с левой стороны

У «шестёрки» вмята дверь с левой стороны

Если вы стали очевидцем этой аварии, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7 923 157-00-00.

В августе на пересечении улиц Трикотажной и Республиканской столкнулись две иномарки — тогда водителей тоже доставили в больницу.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Ржака
    24 сен 2019 в 23:46

    Ведроводитель в больнице?

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 23:41

    На своей Тесле приехал на место ДТП. С ходу установил виновного и выписал леща водителю Жигулей. Водитель иномарки пожал мне руку.

    25 сен 2019 в 00:01

    С инаугурацией!