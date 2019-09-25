Новосибирец купил у России два долгостроя за 7,6 миллиона рублей

Долгострои стояли ещё с советского периода и до торгов принадлежали Российской Федерации Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирский предприниматель Алексей Овчинников с торгов купил два недостроя на улице Лесосечной — итоги аукциона опубликованы на сайте АО ДОМ.РФ.

23 сентября агентство продало два участка с незавершёнными стройками: один расположен во дворе дома по улице Лесосечной, 3, другой — на углу дома по улице Лесосечной, 7.

По информации ДОМ. РФ, площадь первого участка составляет 4,6 тысяч кв. м, он предназначен для здания магазина. Здание на нём построено на 20% и по документам там должно было быть ателье пошива лёгкой и верхней одежды.



В недостроенном здании на Лесосечной, 3 планировали открыть ателье Фото: Густаво Зырянов / НГС

Площадь второго участка — 1,9 тысяч кв. м, на нём разрешено строить «объекты для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг». При этом у построенного на 35% здания указано назначение для магазина продовольственных товаров.

На торги зарегистрировали четверых участников, но фактически их не было: Алексей Овчинников единственным заявил начальную стоимость в 7,6 миллиона рублей и был признан победителем аукциона.

Корреспонденту НГС предприниматель сообщил, что у него пока нет конкретных планов на участки и недостроенные здания.



Хотя по документам второе здание построено на 35%, фактически на его месте есть только фундамент и несущие колонны Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Закончу реконструкцию, если технически исправны здания. Если экспертиза покажет что-то другое, буду другие планы строить, — сказал он. — Может, [буду] сносить, потому что они с советского времени стоят. К концу января 2020 года будет понимание, можно ли что-то сделать с этими зданиями или придётся концепцию менять полностью».

По данным «Контур.Фокус», Алексей Овчинников занимается управлением недвижимостью. В прошлом он в качестве участника фигурировал в нескольких крупных компаниях Новосибирска, которые занимаются недвижимостью, в том числе входящих в SKY Group и «ЁЛКА инжиниринг».

