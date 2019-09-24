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«Тойота» выпустила новый Land Cruiser 200, который угонщики не смогут открыть при помощи «удочки»

Land Cruiser 200 популярен среди угонщиков — он стоит 5–6 миллионов рублей

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Land Cruiser 200 — популярный автомобиль среди угонщиков

Land Cruiser 200 — популярный автомобиль среди угонщиков

Японская Toyota обновила на российском рынке популярный внедорожник Land Cruiser 200. Машина получила легкие косметические изменения в виде новых колесных дисков и дополнительного цвета в палитре. Главным же стало усиление противоугонной защиты автомобиля. 

Теперь комплектации с бесключевым доступом имеют ключ со встроенным датчиком движения. Если ключ находится в покое, дверь автомобиля не откроется. Таким образом, как полагает производитель, угонщики не смогут воспользоваться методом удочки — когда сигнал от ушедшего владельца с ключом ретранслируется к автомобилю. Кроме того, машина получила дополнительные датчики наклона, внутреннего объема и центральный замок с двойной блокировкой. 

Toyota Land Cruiser 200 является дорогостоящим авто, оно лидирует в списках предпочтений угонщиков. Как правило, свежие Land Cruiser 200 угоняют на заказ, в другие регионы, где за криминальную машину предлагают суммы вдвое ниже цены. 

«По прайсу автомобиль стоит от 5 300 000 до 6 300 000 рублей, без дополнительного оборудования», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад». 

Ранее НГС сообщал, что из одного района Новосибирска за три дня угнали три внедорожника Toyota Highlander — машины были оснащены простейшими сигнализациями. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    24 сен 2019 в 19:07

    у меня на машине установлены:

    блокиратор капота, блокиратор акпп, блокиратор рулевого вала, сигналка штатная и старлайн, и две метки от разных производителей.

    не грею голову по поводу угона

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 19:15

    Я просто блок управления двигателем снимаю и ношу с собой в сумке. Там два разъёма от соединить всего. Скажете угонщики могут привезти блок управления с собой. Да, могут, но этим будут заморачиватся если машина действительно представляет ценность. А так взять покататся уже никто этого желать ни будит.

    .....
    24 сен 2019 в 19:06

    Вот и купят новому мэру, новую машину