«Тойота» выпустила новый Land Cruiser 200, который угонщики не смогут открыть при помощи «удочки»

Теперь комплектации с бесключевым доступом имеют ключ со встроенным датчиком движения. Если ключ находится в покое, дверь автомобиля не откроется. Таким образом, как полагает производитель, угонщики не смогут воспользоваться методом удочки — когда сигнал от ушедшего владельца с ключом ретранслируется к автомобилю. Кроме того, машина получила дополнительные датчики наклона, внутреннего объема и центральный замок с двойной блокировкой.

Японская Toyota обновила на российском рынке популярный внедорожник Land Cruiser 200. Машина получила легкие косметические изменения в виде новых колесных дисков и дополнительного цвета в палитре. Главным же стало усиление противоугонной защиты автомобиля.

Toyota Land Cruiser 200 является дорогостоящим авто, оно лидирует в списках предпочтений угонщиков. Как правило, свежие Land Cruiser 200 угоняют на заказ, в другие регионы, где за криминальную машину предлагают суммы вдвое ниже цены.

«По прайсу автомобиль стоит от 5 300 000 до 6 300 000 рублей, без дополнительного оборудования», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад».

Ранее НГС сообщал, что из одного района Новосибирска за три дня угнали три внедорожника Toyota Highlander — машины были оснащены простейшими сигнализациями.

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