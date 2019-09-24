«Тойота» выпустила новый Land Cruiser 200, который угонщики не смогут открыть при помощи «удочки»

Японская Toyota обновила на российском рынке популярный внедорожник Land Cruiser 200. Машина получила легкие косметические изменения в виде новых колесных дисков и дополнительного цвета в палитре. Главным же стало усиление противоугонной защиты автомобиля.
Теперь комплектации с бесключевым доступом имеют ключ со встроенным датчиком движения. Если ключ находится в покое, дверь автомобиля не откроется. Таким образом, как полагает производитель, угонщики не смогут воспользоваться методом удочки — когда сигнал от ушедшего владельца с ключом ретранслируется к автомобилю. Кроме того, машина получила дополнительные датчики наклона, внутреннего объема и центральный замок с двойной блокировкой.
Toyota Land Cruiser 200 является дорогостоящим авто, оно лидирует в списках предпочтений угонщиков. Как правило, свежие Land Cruiser 200 угоняют на заказ, в другие регионы, где за криминальную машину предлагают суммы вдвое ниже цены.
«По прайсу автомобиль стоит от
Ранее НГС сообщал, что из одного района Новосибирска за три дня угнали три внедорожника Toyota Highlander — машины были оснащены простейшими сигнализациями.
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