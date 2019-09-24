«Орудует банда»: в центре Новосибирска за три ночи угнали три Toyota Highlander

Автовладелец надеется, что его машину удастся найти Фото: Максим Калнин

В Центральном районе Новосибирска в течение нескольких ночей угнали три автомобиля Toyota Highlander — автовладельцы обратились в полицию. Как сообщил корреспонденту НГС один из пострадавших Максим Калнин, свою машину он купил в августе в Томске за 1,1 миллиона рублей и пригнал её в Новосибирск. Ночью 18 сентября, вспоминает Калнин, он поставил свой чёрный Highlander на парковку перед домом на улице Державина, 92/3, а утром уже не обнаружил его. «Я обратился в полицию, а через какое-то время узнал, что в 600 и 800 метрах от моего дома были похожие случаи угона: на Селезнёва, 50 и Фрунзе, 67. Угон совершался ночью, всегда в одно и тоже время — между 2:20 и 2:30 ночи. Во всех трёх автомобилях стояли сигнализации "Шерхан", год выпуска, что характерно, тоже один — 2011-й», — говорит Максим.

По его словам, неподалёку живут и другие владельцы Highlander — они рассказали Калнину, что у них тоже пытались угнать автомобили, но сделать этого не удалось. «Машины пока не найдены, ведется поиск. Есть все основания полагать, что орудует банда, которая специализируется именно на угоне таких автомобилей. Автовладельцам я хочу посоветовать быть осторожнее и лучше следить за своими машинами», — считает Калнин. В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в полицию поступило два заявления об угонах машин марки Toyota Highlander. Однако, замечают в полиции, пока рано говорить о том, что преступники специализируется именно на угоне таких автомобилей. «На улице Селезнёва, 50 днём 17 сентября хозяин оставил машину, 18 сентября обнаружил пропажу. Сразу же поступило заявление. Следующая кража была по адресу Державина, 92/3, там тоже водитель обнаружил пропажу. От него заявление поступило 19 сентября. По всем заявлениям проводится проверка. Устанавливаем местонахождение автомобилей, а также людей, причастных к похищению», — сообщили в полиции.