Строители четвёртого моста отремонтируют старый мост над Ипподромской

Работы по реконструкции моста на Зыряновской начнут в этом году

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию трамвайного моста на улице Зыряновской — им займётся «Сибирская концессионная компания», которая должна построить четвёртый мост через Обь.

Разрешение на реконструкцию опубликовали на муниципальном портале Новосибирска. Речь идёт о мосте через улицу Ипподромскую, по которому ходит трамвай № 13 (Писарева — Гусинобродское шоссе) в районе остановки «Автовокзал».

В группе «ВИС», в которую входит «Сибирская концессионная компания», корреспонденту НГС пояснили, что это первое разрешение, которое компания получила в рамках работ над возведением четвёртого моста.

