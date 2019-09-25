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Дороги и транспорт

Строители четвёртого моста отремонтируют старый мост над Ипподромской

Мэрия разрешила концессионеру реконструировать эстакаду, по которой ходит трамвай № 13

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Работы по реконструкции моста на Зыряновской начнут в этом году

Работы по реконструкции моста на Зыряновской начнут в этом году

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию трамвайного моста на улице Зыряновской — им займётся «Сибирская концессионная компания», которая должна построить четвёртый мост через Обь.

Разрешение на реконструкцию опубликовали на муниципальном портале Новосибирска. Речь идёт о мосте через улицу Ипподромскую, по которому ходит трамвай № 13 (Писарева — Гусинобродское шоссе) в районе остановки «Автовокзал». 

В группе «ВИС», в которую входит «Сибирская концессионная компания», корреспонденту НГС пояснили, что это первое разрешение, которое компания получила в рамках работ над возведением четвёртого моста.

«Путепровод включает четыре автомобильные полосы и два трамвайных пути. Текущие технические характеристики участка не отвечают современным стандартам проекта по созданию четвёртого моста. Реконструкция будет осуществляться поэтапно. Весь комплекс работ спланирован таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное движение трамваев. Для этого будет проложена временная линия. Она пройдёт в стороне от существующих путей и обеспечит безопасное движение подвижного состава», — рассказали в пресс-службе группы «ВИС». Помимо этого, строители переустроят часть коммуникаций РЖД.

До конца ноября строители должны подготовить территорию. Начать реконструкцию компания планирует до конца этого года.

На этой неделе читатель НГС сообщил о том, что под мостом уже вырыли траншею

На этой неделе читатель НГС сообщил о том, что под мостом уже вырыли траншею

Сам трамвайный мост разваливается на глазах — об этом рассказал читатель НГС Александр Девятилов: «У основания моста вырыли траншею, скорее всего, под кабель. И вот теперь в эту траншею сошёл грунт, который укреплял опору моста. И с каждым дождём размывает всё сильней. <...> Мост фактически в аварийном состоянии».

На прошлой неделе «Сибирской концессионной компании» дали в кредит 2,4 миллиарда на проект четвёртого моста

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    КОММЕНТАРИИ (54)

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    25 сен 2019 в 11:41

    Ну пусть ре онтируют, ни кто точно против не будет.

    Суволга
    25 сен 2019 в 11:44

    Ремонтировать в городе надо многое, но пока и эта реконструкция радует.

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 11:37

    Моем баблишко, моем))