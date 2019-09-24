Левый берег окутало дымом горящей свалки за Хилокским рынком

Сегодня днём 24 сентября загорелся полигон бытовых отходов «Левобережный», который находится за Хилокским рынком в Ленинском районе Новосибирска.
Фотографии с дымом пожара в редакцию НГС прислали сразу несколько читателей.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что это горит свалка в районе улицы Малыгина. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:55. Открытый огонь потушили в 14:28, но пожарные ещё продолжают работать на месте происшествия: проливать и разбирать завалы. В пресс-службе предположили, что на это может уйти ещё достаточно много времени.
«По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на полигоне произошло возгорание на площади около 3 тысяч квадратных метров. На месте работает спецтехника предприятия [МУП "Спецавтохозяйство"]: три поливальные машины, десять КАМАЗов, пять бульдозеров, фронтальный погрузчик. Дополнительно для устранения возгорания на полигон направлены по две поливальные машины ДЭУ-3 и ДЭУ-4, а также пожарные цистерны с водой», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии добавили, что причину пожара сейчас выясняют.
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Год назад пожар на этой свалке продолжался несколько дней подряд. Новосибирцы тогда массово жаловались на неприятный запах гари, но в мэрии пришли к выводу, что опасности для здоровья жителей нет, заявив, что превышения уровня загрязняющих веществ в жилой зоне не зафиксировали.