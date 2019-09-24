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Происшествия

Левый берег окутало дымом горящей свалки за Хилокским рынком

На место пожара отправили тяжёлую технику

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Дым пожара новосибирцы видели издалека

Дым пожара новосибирцы видели издалека

Сегодня днём 24 сентября загорелся полигон бытовых отходов «Левобережный», который находится за Хилокским рынком в Ленинском районе Новосибирска.

Фотографии с дымом пожара в редакцию НГС прислали сразу несколько читателей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что это горит свалка в районе улицы Малыгина. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:55. Открытый огонь потушили в 14:28, но пожарные ещё продолжают работать на месте происшествия: проливать и разбирать завалы. В пресс-службе предположили, что на это может уйти ещё достаточно много времени.

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на полигоне произошло возгорание на площади около 3 тысяч квадратных метров. На месте работает спецтехника предприятия [МУП "Спецавтохозяйство"]: три поливальные машины, десять КАМАЗов, пять бульдозеров, фронтальный погрузчик. Дополнительно для устранения возгорания на полигон направлены по две поливальные машины ДЭУ-3 и ДЭУ-4, а также пожарные цистерны с водой», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии добавили, что причину пожара сейчас выясняют.

На месте пожара работает тяжёлая техника

На месте пожара работает тяжёлая техника

Причина возгорания пока неизвестна

Причина возгорания пока неизвестна

Если вы тоже сделали фото с дымом пожара, присылайте их в наш WhatsApp по номеру +7–923–157–00–00.

Год назад пожар на этой свалке продолжался несколько дней подряд. Новосибирцы тогда массово жаловались на неприятный запах гари, но в мэрии пришли к выводу, что опасности для здоровья жителей нет, заявив, что превышения уровня загрязняющих веществ в жилой зоне не зафиксировали.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 17:07

    Нужно изолировать левый берег навсегда... Там живут бесполезные жители общества... Они отличаются от жителей правого берега... Деревенские... Полугопники... Можно сказать...

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 17:13

    Одни проблемы от этого левого берега. Каждый день 300k жителей этого берега прутся в центр - раз. Воняет свинокомплекс - два. Рассадник криминала - три.

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 17:01

    У нас же нет свалок,нанороботы на нанозаводах мусор перерабатывают-для этого и тариф поднимали