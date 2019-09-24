Левый берег окутало дымом горящей свалки за Хилокским рынком

Дым пожара новосибирцы видели издалека Фото: читатель НГС

Сегодня днём 24 сентября загорелся полигон бытовых отходов «Левобережный», который находится за Хилокским рынком в Ленинском районе Новосибирска. Фотографии с дымом пожара в редакцию НГС прислали сразу несколько читателей. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что это горит свалка в районе улицы Малыгина. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:55. Открытый огонь потушили в 14:28, но пожарные ещё продолжают работать на месте происшествия: проливать и разбирать завалы. В пресс-службе предположили, что на это может уйти ещё достаточно много времени.

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на полигоне произошло возгорание на площади около 3 тысяч квадратных метров. На месте работает спецтехника предприятия [МУП "Спецавтохозяйство"]: три поливальные машины, десять КАМАЗов, пять бульдозеров, фронтальный погрузчик. Дополнительно для устранения возгорания на полигон направлены по две поливальные машины ДЭУ-3 и ДЭУ-4, а также пожарные цистерны с водой», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. В мэрии добавили, что причину пожара сейчас выясняют.

На месте пожара работает тяжёлая техника Фото: читатель НГС

Причина возгорания пока неизвестна Фото: читатель НГС