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Недвижимость

Во дворе жилого дома в Горском микрорайоне построили автоцентр

В здании будут готовить к продаже старые машины

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В небольшом здании будут готовить к продаже старые автомобили&nbsp;

В небольшом здании будут готовить к продаже старые автомобили 

Мэрия Новосибирска выдала концерну «Сибирь» разрешение на ввод автоцентра во дворах Горского микрорайона — документ появился на муниципальном портале 24 сентября.

Как указано в разрешении, в одноэтажном здании площадью 392 кв. м будет магазин по продаже автомобилей с информационным центром. Гендиректор компании-застройщика Дмитрий Червов подтвердил НГС, что здание построено для автоцентра.

«Автосалон и будет — для предпродажной подготовки б/у автомобилей. Нашли уже, [кто будет этим заниматься], сейчас будем документы оформлять», — рассказал он в разговоре с корреспондентом НГС.

Что за компания займёт здание пока не разглашают, известно лишь, что это индивидуальное предприятие. Пока здание всё ещё огорожено строительным забором.

Летом строительство автоцентра серьёзно взволновало местных жителей: для коммуникаций строители вырубили деревья, вскрыли асфальт и газоны, вырыли глубокие ямы, куда, опасались жители соседних домов, могли упасть дети. Сегодня благоустройство уже восстановлено.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Вовчик1955
    24 сен 2019 в 17:23

    Самая хорошая новость. В каждом дворе, в каждом детском саду, должен быть ларёк с пивом и сервис.

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 17:20

    А нужен ли во дворе дома центр по ремонту машин? В мэрии кто нибудь спрашивал жителей надо ли им такое соседство.

    24 сен 2019 в 17:26

    А почему бы автоцентр не открыть у Локтя на даче?