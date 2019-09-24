Во дворе жилого дома в Горском микрорайоне построили автоцентр

Мэрия Новосибирска выдала концерну «Сибирь» разрешение на ввод автоцентра во дворах Горского микрорайона — документ появился на муниципальном портале 24 сентября.
Как указано в разрешении, в одноэтажном здании площадью 392 кв. м будет магазин по продаже автомобилей с информационным центром. Гендиректор компании-застройщика Дмитрий Червов подтвердил НГС, что здание построено для автоцентра.
«Автосалон и будет — для предпродажной подготовки б/у автомобилей. Нашли уже, [кто будет этим заниматься], сейчас будем документы оформлять», — рассказал он в разговоре с корреспондентом НГС.
Что за компания займёт здание пока не разглашают, известно лишь, что это индивидуальное предприятие. Пока здание всё ещё огорожено строительным забором.
Летом строительство автоцентра серьёзно взволновало местных жителей: для коммуникаций строители вырубили деревья, вскрыли асфальт и газоны, вырыли глубокие ямы, куда, опасались жители соседних домов, могли упасть дети. Сегодня благоустройство уже восстановлено.