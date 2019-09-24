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Происшествия

Lexus лёг на крышу после столкновения с Camry на Дуси Ковальчук

В аварии обошлось без пострадавших, а перевернувшийся кроссовер помешал проезду трамваев

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К месту аварии подъехали врачи скорой помощи и спасатели МЧС

К месту аварии подъехали врачи скорой помощи и спасатели МЧС

Сегодня днём, 24 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП — Lexus врезался в Toyota Camry и перевернулся на крышу.

Фотографию аварии в редакцию прислал читатель. На ней видно, что к месту подъехали врачи скорой помощи и спасатели МЧС.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла у дома на улице Дуси Ковальчук, 179/3. 

«По данному факту экипаж выезжал. Там никто не пострадал. Сейчас ведётся административное расследование: кто куда ехал, в какое время», — рассказал Савченков.

По его словам, после аварии Lexus частично перегородил трамвайные пути, но сейчас его убрали.

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска произошла другая авария — автомобиль такси врезался в идущую навстречу машину на тёщином языке.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    ХунВэйБин
    24 сен 2019 в 15:59

    Красивый каскадёрский манёвр, респект.

    WoT
    24 сен 2019 в 15:56

    - Есть пробитие!
    - Мех.вод. контужен, скорость движения снижена
    - Командир контужен, видимость снижена
    - Гусеница сбита, движение невоможно

    Не понял
    24 сен 2019 в 15:53

    Фото Камри, победительницы Лексуса, где?