Lexus лёг на крышу после столкновения с Camry на Дуси Ковальчук

Сегодня днём, 24 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП — Lexus врезался в Toyota Camry и перевернулся на крышу.
Фотографию аварии в редакцию прислал читатель. На ней видно, что к месту подъехали врачи скорой помощи и спасатели МЧС.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла у дома на улице Дуси Ковальчук, 179/3.
«По данному факту экипаж выезжал. Там никто не пострадал. Сейчас ведётся административное расследование: кто куда ехал, в какое время», — рассказал Савченков.
По его словам, после аварии Lexus частично перегородил трамвайные пути, но сейчас его убрали.
Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска произошла другая авария — автомобиль такси врезался в идущую навстречу машину на тёщином языке.