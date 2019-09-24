Lexus лёг на крышу после столкновения с Camry на Дуси Ковальчук

К месту аварии подъехали врачи скорой помощи и спасатели МЧС

Сегодня днём, 24 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП — Lexus врезался в Toyota Camry и перевернулся на крышу.

Фотографию аварии в редакцию прислал читатель. На ней видно, что к месту подъехали врачи скорой помощи и спасатели МЧС.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла у дома на улице Дуси Ковальчук, 179/3.

«По данному факту экипаж выезжал. Там никто не пострадал. Сейчас ведётся административное расследование: кто куда ехал, в какое время», — рассказал Савченков.