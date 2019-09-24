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Дороги и транспорт

Терпеть ещё четыре ночи: дорожники рассказали, когда закончат ремонтировать Красный проспект

Но тротуары на главной улице города до сих пор готовы всего на 60%

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На этой неделе дорожные рабочие закончат укладывать асфальтобетон на проезжей части Красного проспекта

На этой неделе дорожные рабочие закончат укладывать асфальтобетон на проезжей части Красного проспекта

Специалисты «Новосбирскавтодора» заканчивают укладку дорожного покрытия на Красном проспекте — в ближайшие ночи закончится ремонт проезжей части. 

«На сегодняшний день устройство дорожного покрытия проезжей части практически завершено, работы выполнены на 95%.Осталось заасфальтировать "перемычки" проспекта с бульваром. Рассчитываем сделать это в ближайшие 3–4 ночи», — сообщил куратор проекта от «Новосибирскавтодора» Евгений Зобнин.

По данным пресс-службы компании, сейчас на 60% выполнена укладка плитки на тротуарах Красного проспекта, завершается установка камер контроля перекрёстков. 

«Ими оснащены перекрёстки проспекта с улицами Горького и Советской. Пусконаладочные работы будут проводиться после нанесения на отремонтированную проезжую часть дорожной разметки», — отмечает Зобнин.

Ремонт проспекта идёт на участке площадью 33 тысячи кв. м от улицы Максима Горького до Колыванской. Щебеночно-мастичный асфальтобетон укладывают по ночам и без выходных. На объекте сейчас работает до 15 единиц спецтехники. 

На сильный шум из-за ремонта магистрали жители жаловались в начале сентября. Тогда жительница дома на Красном проспекте, 13 сообщила, что ремонт начали делать ночью с 1 на 2 сентября. После этого мэрия Новосибирска извинилась перед жителями домов за ночной ремонт на Красном проспекте, но в мэрии пояснили, что ночной ремонт — это вынужденная мера.

Тротуары готовы только на 60%

Тротуары готовы только на 60%

В «Новосибирскатодоре» рассказали, что новая тротуарная плитка на Красном проспекте будет иметь бетонную основу и «противоскользящее» мраморное напыление. После ремонта для пешеходов сделают больше пандусов, а два из шести новых светофоров оснастят кнопкой вызова зеленого сигнала.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    Остановка
    24 сен 2019 в 16:35

    Одни терпят шум по ночам, но видят хотя бы ремонт дорог, а другие каждый день по кочкам и ямам добираются из дома на работу и обратно.

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 16:34

    Мэрия как обычно занята только центром, а про окраину города и разбитые дороги там не вспоминает.

    Жора
    24 сен 2019 в 16:36

    Показуха когда закончится? Ремонт в городе делают только в центре и то качество работ сомнительное.