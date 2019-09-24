Терпеть ещё четыре ночи: дорожники рассказали, когда закончат ремонтировать Красный проспект

На этой неделе дорожные рабочие закончат укладывать асфальтобетон на проезжей части Красного проспекта Фото: Александр Ощепков / НГС

Специалисты «Новосбирскавтодора» заканчивают укладку дорожного покрытия на Красном проспекте — в ближайшие ночи закончится ремонт проезжей части. «На сегодняшний день устройство дорожного покрытия проезжей части практически завершено, работы выполнены на 95%.Осталось заасфальтировать "перемычки" проспекта с бульваром. Рассчитываем сделать это в ближайшие 3–4 ночи», — сообщил куратор проекта от «Новосибирскавтодора» Евгений Зобнин. По данным пресс-службы компании, сейчас на 60% выполнена укладка плитки на тротуарах Красного проспекта, завершается установка камер контроля перекрёстков.

«Ими оснащены перекрёстки проспекта с улицами Горького и Советской. Пусконаладочные работы будут проводиться после нанесения на отремонтированную проезжую часть дорожной разметки», — отмечает Зобнин. Ремонт проспекта идёт на участке площадью 33 тысячи кв. м от улицы Максима Горького до Колыванской. Щебеночно-мастичный асфальтобетон укладывают по ночам и без выходных. На объекте сейчас работает до 15 единиц спецтехники. На сильный шум из-за ремонта магистрали жители жаловались в начале сентября. Тогда жительница дома на Красном проспекте, 13 сообщила, что ремонт начали делать ночью с 1 на 2 сентября. После этого мэрия Новосибирска извинилась перед жителями домов за ночной ремонт на Красном проспекте, но в мэрии пояснили, что ночной ремонт — это вынужденная мера.



Тротуары готовы только на 60% Фото: Александр Ощепков / НГС