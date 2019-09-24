Генералы, магнат и раввин: кто пришёл поздравить Анатолия Локтя с новой должностью

Поздравлять мэра пришли чиновники, спортсмены и бизнесмены Фото: Александр Ощепков / НГС

Анатолий Локоть, избранный мэром Новосибирска на выборах 8 сентября, вступил в должность. НГС составил подборку гостей, которые пришли поздравить мэра с победой на выборах и пожелать ему удачи на будущие 5 лет.

Сегодня, 24 сентября, Локоть принёс присягу в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте.

В начале церемонии со сцены прозвучал гимн России Фото: Александр Ощепков / НГС

Церемония инаугурации началась с гимна Российской Федерации — председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев попросил всех встать перед его началом. Председатель горсовета очень трепетно относится к государственному символу и даже однажды отчитал одну из журналисток за то, что та не поднялась во время гимна.

На инаугурацию пришли работники правительства (на переднем плане Сергей Нешумов) и кандидаты в мэры Фото: Александр Ощепков / НГС

Сергей Нешумов с 2006 года работал в мэрии Новосибирска, а после перешёл в правительство области следом за экс-мэром (а сейчас и экс-губернатором) Владимиром Городецким. Из-за его плеча задорно выглядывает Олег Викторович — один из кандидатов в мэры Новосибирска на прошедших выборах.

Николай Диканский (слева) возглавлял НГУ до 2007 года, а после ушёл работать в СО РАН Фото: Александр Ощепков / НГС

Александра Асеева (на фото) на должности председателя сменил Валентин Пармон Фото: Александр Ощепков / НГС

Среди чиновников оказались и представители научной сферы Академгородка — экс-председатель СО РАН Александр Асеев, бывший ректор НГУ Николай Диканский и другие. Всё-таки Академгородок тоже часть Новосибирска.

Анну Терешкову всегда можно узнать по ярким нарядам Фото: Александр Ощепков / НГС

Дмитрий Терешков пришел вместе с супругой Фото: Александр Ощепков / НГС

Поздравить своего начальника пришли главы департаментов мэрии. Так, например, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова как всегда оделась в свой классический наряд ярко-красного цвета. Пришла Анна Васильевна вместе со своим мужем — генеральным директором «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрием Терешковым, который недавно возглавил фонд застройки Новосибирска инновационным жильём и частными школами.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим даже поднялся на сцену, чтобы поздравить мэра от лица всего духовенства Фото: Александр Ощепков / НГС

Помогли добраться и епископу Новосибирскому и всея Сибири Силуяну, который представляет старообрядческую церковь Фото: Александр Ощепков / НГС

На фото слева направо: раввин Шнеур-Залман Заклас, председатель буддийской общины «Ринчин» Бато-лама Базаров, муфтий Салим Шакирзянов Фото: Александр Ощепков / НГС

Поддержать мэра-коммуниста решили и многие представители религий из Новосибирской области — помимо митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, пришли главы старообрядческой церкви, еврейской религиозной общины, буддийской общины и муфтий.

Кстати, митрополит Никодим вступил в должность 28 декабря. Он рассказывал НГС о своём отношении к «Тангейзеру», Монстрации и представителям других конфессий.

Сын писателя Солженицына, гендиректор СГК также решил присутствовать на инаугурации Фото: Александр Ощепков / НГС

Компанию магнату Терешкову составил и новый гендиректор Степан Солженицын, сын известного писателя Александра Солженицына. НГС общался с новым директором и узнал о повышении тарифов, сколько десятков лет нужно на замену всех труб и почему компания предлагает новосибирцам залезть в инфраструктурную ипотеку.

Первый заместитель командующего Сибирским округом войск, генерал-лейтенант Росгвардии Николай Марков, видимо, решил лично проконтролировать безопасность мероприятия Фото: Александр Ощепков / НГС

Виктор Толоконский явно был рад увидеть столько знакомых лиц Фото: Александр Ощепков / НГС

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, которого Локоть в 2017 году звал работать в мэрию, Виктор Толоконский также посетил инаугурацию. Может быть, он надеялся, что ему дадут спеть, но до этого, увы, не дошло.



Боксёр-звезда Михаил Алоян тоже решил поприсутствовать на торжественном мероприятии Фото: Александр Ощепков / НГС

На фото слева направо: Андрей Шимкив, Андрей Травников и Сергей Меняйло Фото: Александр Ощепков / НГС