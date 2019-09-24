Генералы, магнат и раввин: кто пришёл поздравить Анатолия Локтя с новой должностью

Анатолий Локоть, избранный мэром Новосибирска на выборах 8 сентября, вступил в должность. НГС составил подборку гостей, которые пришли поздравить мэра с победой на выборах и пожелать ему удачи на будущие 5 лет.
Сегодня, 24 сентября, Локоть принёс присягу в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте.
Церемония инаугурации началась с гимна Российской Федерации — председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев попросил всех встать перед его началом. Председатель горсовета очень трепетно относится к государственному символу и даже однажды отчитал одну из журналисток за то, что та не поднялась во время гимна.
Сергей Нешумов с 2006 года работал в мэрии Новосибирска, а после перешёл в правительство области следом за экс-мэром (а сейчас и экс-губернатором) Владимиром Городецким. Из-за его плеча задорно выглядывает Олег Викторович — один из кандидатов в мэры Новосибирска на прошедших выборах.
Среди чиновников оказались и представители научной сферы Академгородка — экс-председатель СО РАН Александр Асеев, бывший ректор НГУ Николай Диканский и другие. Всё-таки Академгородок тоже часть Новосибирска.
Поздравить своего начальника пришли главы департаментов мэрии. Так, например, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова как всегда оделась в свой классический наряд ярко-красного цвета. Пришла Анна Васильевна вместе со своим мужем — генеральным директором «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрием Терешковым, который недавно возглавил фонд застройки Новосибирска инновационным жильём и частными школами.
Поддержать мэра-коммуниста решили и многие представители религий из Новосибирской области — помимо митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, пришли главы старообрядческой церкви, еврейской религиозной общины, буддийской общины и муфтий.
Кстати, митрополит Никодим вступил в должность 28 декабря. Он рассказывал НГС о своём отношении к «Тангейзеру», Монстрации и представителям других конфессий.
Компанию магнату Терешкову составил и новый гендиректор Степан Солженицын, сын известного писателя Александра Солженицына. НГС общался с новым директором и узнал о повышении тарифов, сколько десятков лет нужно на замену всех труб и почему компания предлагает новосибирцам залезть в инфраструктурную ипотеку.
Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, которого Локоть в 2017 году звал работать в мэрию, Виктор Толоконский также посетил инаугурацию. Может быть, он надеялся, что ему дадут спеть, но до этого, увы, не дошло.
Само собой, на церемонии были полпред Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив. Травников уже второй раз присутствовал в филармонии на инаугурации. Правда, в прошлый раз он сам был на сцене и приносил присягу.