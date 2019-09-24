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Генералы, магнат и раввин: кто пришёл поздравить Анатолия Локтя с новой должностью

НГС посмотрел, кто из известных новосибирцев был на церемонии инаугурации

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Поздравлять мэра пришли чиновники, спортсмены и бизнесмены

Поздравлять мэра пришли чиновники, спортсмены и бизнесмены

Анатолий Локоть, избранный мэром Новосибирска на выборах 8 сентября, вступил в должность. НГС составил подборку гостей, которые пришли поздравить мэра с победой на выборах и пожелать ему удачи на будущие 5 лет.

Сегодня, 24 сентября, Локоть принёс присягу в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте.

В начале церемонии со сцены прозвучал гимн России

В начале церемонии со сцены прозвучал гимн России

Церемония инаугурации началась с гимна Российской Федерации — председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев попросил всех встать перед его началом. Председатель горсовета очень трепетно относится к государственному символу и даже однажды отчитал одну из журналисток за то, что та не поднялась во время гимна.

На инаугурацию пришли работники правительства (на переднем плане Сергей Нешумов) и кандидаты в мэры

На инаугурацию пришли работники правительства (на переднем плане Сергей Нешумов) и кандидаты в мэры

Сергей Нешумов с 2006 года работал в мэрии Новосибирска, а после перешёл в правительство области следом за экс-мэром (а сейчас и экс-губернатором) Владимиром Городецким. Из-за его плеча задорно выглядывает Олег Викторович — один из кандидатов в мэры Новосибирска на прошедших выборах.

Николай Диканский (слева) возглавлял НГУ до 2007 года, а после ушёл работать в СО РАН

Николай Диканский (слева) возглавлял НГУ до 2007 года, а после ушёл работать в СО РАН

Александра Асеева (на фото) на должности председателя сменил Валентин Пармон

Александра Асеева (на фото) на должности председателя сменил Валентин Пармон

Среди чиновников оказались и представители научной сферы Академгородка — экс-председатель СО РАН Александр Асеев, бывший ректор НГУ Николай Диканский и другие. Всё-таки Академгородок тоже часть Новосибирска.

Анну Терешкову всегда можно узнать по ярким нарядам

Анну Терешкову всегда можно узнать по ярким нарядам

Дмитрий Терешков пришел вместе с супругой

Дмитрий Терешков пришел вместе с супругой

Поздравить своего начальника пришли главы департаментов мэрии. Так, например, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова как всегда оделась в свой классический наряд ярко-красного цвета. Пришла Анна Васильевна вместе со своим мужем — генеральным директором «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрием Терешковым, который недавно возглавил фонд застройки Новосибирска инновационным жильём и частными школами.

Митрополит Новосибирский и&nbsp;Бердский Никодим даже поднялся на сцену, чтобы поздравить мэра от лица всего духовенства

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим даже поднялся на сцену, чтобы поздравить мэра от лица всего духовенства

Помогли добраться и епископу Новосибирскому и всея Сибири&nbsp;Силуяну, который представляет старообрядческую церковь

Помогли добраться и епископу Новосибирскому и всея Сибири Силуяну, который представляет старообрядческую церковь

На фото слева направо: раввин Шнеур-Залман Заклас, председатель буддийской общины «Ринчин»&nbsp;Бато-лама Базаров, муфтий&nbsp;Салим Шакирзянов

На фото слева направо: раввин Шнеур-Залман Заклас, председатель буддийской общины «Ринчин» Бато-лама Базаров, муфтий Салим Шакирзянов

Поддержать мэра-коммуниста решили и многие представители религий из Новосибирской области — помимо митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, пришли главы старообрядческой церкви, еврейской религиозной общины, буддийской общины и муфтий.

Кстати, митрополит Никодим вступил в должность 28 декабря. Он рассказывал НГС о своём отношении к «Тангейзеру», Монстрации и представителям других конфессий.

Сын писателя Солженицына, гендиректор СГК также решил присутствовать на инаугурации

Сын писателя Солженицына, гендиректор СГК также решил присутствовать на инаугурации

Компанию магнату Терешкову составил и новый гендиректор Степан Солженицын, сын известного писателя Александра Солженицына. НГС общался с новым директором и узнал о повышении тарифов, сколько десятков лет нужно на замену всех труб и почему компания предлагает новосибирцам залезть в инфраструктурную ипотеку.

Первый заместитель командующего Сибирским округом войск, генерал-лейтенант Росгвардии Николай Марков, видимо, решил лично проконтролировать безопасность мероприятия

Первый заместитель командующего Сибирским округом войск, генерал-лейтенант Росгвардии Николай Марков, видимо, решил лично проконтролировать безопасность мероприятия

Виктор Толоконский явно был рад увидеть столько знакомых лиц

Виктор Толоконский явно был рад увидеть столько знакомых лиц

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, которого Локоть в 2017 году звал работать в мэрию, Виктор Толоконский также посетил инаугурацию. Может быть, он надеялся, что ему дадут спеть, но до этого, увы, не дошло.

Боксёр-звезда Михаил Алоян тоже решил поприсутствовать на торжественном мероприятии&nbsp;

Боксёр-звезда Михаил Алоян тоже решил поприсутствовать на торжественном мероприятии 

На фото слева направо: Андрей Шимкив, Андрей Травников и Сергей Меняйло

На фото слева направо: Андрей Шимкив, Андрей Травников и Сергей Меняйло

Само собой, на церемонии были полпред Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив. Травников уже второй раз присутствовал в филармонии на инаугурации. Правда, в прошлый раз он сам был на сцене и приносил присягу.

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    КОММЕНТАРИИ (68)

    24 сен 2019 в 15:35

    Все присосавшиеся к бюджетной кормушке в сборе.

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 15:37

    А от народа никто не пришёл, т.к. народ не голосовал за него

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 15:39

    - Анатолий, у нас две новости: хорошая и плохая.
    - Ну, давай с хорошей!
    - Вы - Новый Мэр
    - А плохая!?
    - За вас никто не голосовал.