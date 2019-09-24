В школах Новосибирска появятся кадетские классы

Поступить в кадетский класс можно будет с пятого класса, среди профилей — казачий, правовой, пожарно-спасательный, военно-патриотический, правоохранительный, пограничный, авиационно-технический и некоторые другие.

Приказ о создании кадетских классов опубликовало областное министерство образования. Как следует из документа, специальные классы создадут на базе обычных общеобразовательных школ: как государственных, так и частных.

Подразумевается, что поступление в кадетский класс начнётся с пятого класса, наполняемость одного не превысит 25 человек. Обучающихся разделят на роты, взводы и отделения. Зачислять воспитанников будут в зависимости от результатов медицинского осмотра и рейтинга по итогам вступительных испытаний.

Образовательную программу составят общеобразовательные предметы, а также освоение одного или нескольких специальных предметов вроде основ военной подготовки, государственной службы российского казачества, органов МВД, МЧС, ФСБ и других, следует из приказа.

Сибирский кадетский корпус объявил конкурсный отбор школ для создания кадетских классов, документы принимают до 10 октября.

Как пояснила НГС одна из членов конкурсной комиссии, заведующая кафедрой управления образовательными учреждениями Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования Татьяна Поцукова, кадетские классы будут работать по принципу дополнительного образования для школьников.

«Это новое [для Новосибирска], и в данном случае эта история затевается. <...> Я знаю несколько школ, которые самостоятельно, как могут, как понимают, этим занимаются: согласовывают с родителями, формулируют свои цели, устав, какую-то организацию, вместе с родителями договариваются, форма появляется, символика. <...> Это получается как дополнительно образование: то есть после занятий у них какая-то воспитательная работа. Я думаю, это в таком формате», — коротко пояснила Татьяна Поцукова и добавила, что обсуждение кадетских классов ещё на самом старте.