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Многодетная «Королева Новосибирска» пришла на шоу «Давай поженимся!» и увела жениха-кубинца

Светлана Белинина рассказала о закулисье популярной передачи

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Светлана Белинина (на обеих фотографиях — справа) с кубинцем Хуаном Карлосом и Еленой Шкуратовой

Светлана Белинина (на обеих фотографиях — справа) с кубинцем Хуаном Карлосом и Еленой Шкуратовой

«Королева Новосибирска-2016» Светлана Белинина снялась в передаче «Давай поженимся!» в начале сентября, а после записи программы увела у соперницы жениха-кубинца — музыканта московской группы Made in Cuba 52-летнего Хуана Карлоса. 

Светлане Белининой 43 года, она разведена, мать троих детей, работает в двух детских садах музыкальным руководителем. В 2016 году победила на конкурсе «Леди Сибири» и стала «Королевой красоты».

«Реальность и ожидание были разные. Мы думали, что приедем в Останкино, там красота… А приехали в какой-то павильон, в павильоне сооружена эта студия. <...> Ведущие очень на язык острые, и всё там по сценарию. Прежде чем я туда поехала, меня часа два анкетировали по моей жизни. Историю, которую я рассказывала, вывернули и выставили меня в неприглядном свете. <…> Эта история была про измену мужа. А так как шоу скандальное, чтобы про хорошее что-то говорить, — им это даром не нужно, не интересно. Им нужна какая-то перчинка. <…> И когда я что-то пыталась сказать хорошее, меня быстренько затыкали, даже слова не давали сказать», — рассказала корреспонденту НГС Светлана Белинина.

Знакомая Белининой, организатор конкурса красоты «Леди Сибири» Елена Шкуратова участвовала в «Давай поженимся!» в качестве подруги и тоже осталась не в восторге от записи программы.

«Студия по телевизору смотрится свеженькой, а в жизни она на самом деле грязная: диваны грязные, всё такое заляпанное. Вот это сильно глаз резануло, т. к. картинка не совпадала. <…> Ведущие в каком-то образе: Роза [Сябитова] и Лариса [Гузеева] — две таких злые феи, которые наезжают на девушек, пытаясь найти мягкое место, на которое нажать для того, чтобы вызвать бурю эмоций. <…> И они (ведущие. — Прим. ред.) начали её (Белинину. — Прим. ред.) заклёвывать. Допустим, в анкете написано, что Светлане 43 года. А они: «Как это 43? А выглядит на все 50. Даже на 50 с хвостиком». Вот такие оскорбления в сторону невесты были. <…> Вышли мы оттуда обе красные. Такого, конечно, никто не ожидал. <…> Но в основном всё обидное потом вырезали. Хоть это радует», — вспомнила Елена Шкуратова.

По сюжету программы жених-кубинец выбрал другую девушку, но после передачи предложил Светлане Белининой уехать с ним в ресторан. Он заметил, что ему понравилась Светлана, а другую женщину он выбрал случайно, запутавшись в дверях, за которыми скрывались невесты.

Сейчас, как утверждает Светлана Белинина, она продолжает общаться с кубинским музыкантом, который остался в Москве.

«Вот сейчас в октябре у них (у группы Made in Cuba. — Прим. ред.) концерт будет, он приглашает на концерт. <…> Но замуж я не собираюсь. Тем более уезжать из Новосибирска. А он из Москвы сюда не приедет, потому что там с группой работает. <…> Но пока я ничего не рассматриваю — время покажет», — сказала Белинина.

Накануне НГС рассказал историю сибирячки, которая поехала на шоу «Поле чудес», поцеловалась с Леонидом Якубовичем и назвала мэра Анатолия Локтя губернатором. 

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    КОММЕНТАРИИ (26)

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    24 сен 2019 в 16:55

    Новосибирские Рспшки завидуют... Чёрной завистью... Так как в Новосибирске РСП это приговор... И найти Аленяк кто будет содержать её с ребёнком всё труднее...

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 17:01

    капец просто! обновили приложение, и, как стало много глупой рекламы! ужас! и само приложение тоже отвратительное!

    24 сен 2019 в 16:59

    кубинцу то кто не давал что он связался с рсп с тремя прицепами???????