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Осень

В Новосибирскую область идёт новая волна холода с заморозками до –3

К концу недели холода усилятся

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В ближайшие три дня погода в Новосибирске будет сухой и умеренно прохладной

В ближайшие три дня погода в Новосибирске будет сухой и умеренно прохладной

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие три дня: по ночам в регионе возможны заморозки до –3 градусов, а в северных районах пройдёт мокрый снег.

«Захолаживание происходит в атмосфере. Ожидается прохождение новых серий холодных атмосферных фронтов. <…> Погода, конечно, уже будет ближе к такому осеннему типу», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу синоптиков, в Новосибирске сегодня днём будет +11…+12 градусов, без осадков.

В последующие двое суток, 26 и 27 сентября, дневная температура в городе сохранится на том же уровне. По ночам синоптики прогнозируют от +1 до +3 градусов, в ночь на пятницу вероятны заморозки на почве. Дождей в городе при этом по-прежнему не ожидается, сообщил Ренад Ягудин.

По его данным, осадки сегодня и завтра в основном будут охватывать северные районы Новосибирской области — там возможны как дождь, так и мокрый снег. Ветер в Новосибирской области в эти дни будет дуть с силой 14–19 метров в секунду. В пятницу, 27 сентября, он станет слабее, а осадки в регионе прекратятся.

В целом по области дневная температура в ближайшие трое суток будет держаться на уровне +8…+15 градусов. По ночам возможны заморозки до –3.

Накануне стало известно, когда в Новосибирске начнётся отопительный сезон. Актуальную температуру воздуха в городе с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 07:45

    Осень и зима - это хорошо. Это нужно заводить машину, усаживать в нее любимую и вывозить ее по магазинам и бутикам для покупки зимней одежды. Шубы, шапки, дубленки, сапоги, шарфы, перчатки. Приятные такие хлопоты каждый год)

    Гостелло
    25 сен 2019 в 07:42

    Продолжаю греть любимую, на градусник некогда смотреть.

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 07:48

    Давно не было точных прогнозов от Ягудина, и на этот раз едва ли