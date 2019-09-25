В Новосибирскую область идёт новая волна холода с заморозками до –3

В ближайшие три дня погода в Новосибирске будет сухой и умеренно прохладной

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие три дня: по ночам в регионе возможны заморозки до –3 градусов, а в северных районах пройдёт мокрый снег.



«Захолаживание происходит в атмосфере. Ожидается прохождение новых серий холодных атмосферных фронтов. <…> Погода, конечно, уже будет ближе к такому осеннему типу», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



Согласно прогнозу синоптиков, в Новосибирске сегодня днём будет +11…+12 градусов, без осадков.

