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Стиль и красота

Новосибирец целый год тренировался делать причёску для топ-моделей и стал абсолютным чемпионом мира

На счету Александра Смолкина и лучшие в мире свадебные причёски

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Александр Смолкин победил со своими работами на чемпионате в двух номинациях: «Гала-причёска» (слева) и «Свадебная причёска» (справа)

Александр Смолкин победил со своими работами на чемпионате в двух номинациях: «Гала-причёска» (слева) и «Свадебная причёска» (справа)

Навосибирец Александр Смолкин стал абсолютным чемпионом мира по парикмахерскому искусству — он победил в двух номинациях на Международном конкурсе «OMC Hairworld 2019» в Париже.

«Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно состоять в сборной России. Чтобы состоять в сборной команде России, нужно пройти отборочные чемпионаты, отборочные конкурсы, сначала городские, региональные, потом чемпионат России и только после чемпионата России, если у тебя абсолютное чемпионство, ты попадаешь в сборную России. Сборная России тренируется ровно год: это ежемесячные тренинги в Москве, это постоянные тренировки, после этого сборная выезжает в Париж и там уже участвует в конкурсе», — рассказал корреспонденту НГС Александр Смолкин.

Александр боролся за «Престиж Кубок», в котором были две номинации — «Гала-причёска» и «Свадебная причёска». В этих номинациях соревновались сборные 35 стран.

Причёски, сделанные Александром, победили в обеих номинациях.

«"Гала-причёска" — это номинация европейская, она в России только начала появляться. Потому что в Европе чаще всего проходят эти раунды, проходят эти ковровые дорожки, куда звёзды приезжают», — объясняет мастер. Он подчеркнул, что для этой номинации создают не вечерние причёски, а образы для подиумов.

Гала-причёску Смолкин сделал за полтора часа, но перед этим он тренировался в течение года. К конкурсу Александр готовил причёску вместе со своим тренером и тренером сборной России Людмилой Тарасовой. Людмила — из Барнаула, она уже два года тренирует сборную страны и выводит её на призовые, первые места. Она также ездила на конкурс в Париж и курировала работы учеников.

Гала-причёска создавалась исключительно из волос модели — по правилам конкурса исключены искусственные волосы. Александр использовал лак, блеск, шпильки, невидимки. Для создания свадебной причёски на конкурсе разрешалось использовать одно украшение. 

«OMC Hairworld — это единственная официальная организация, которая даёт эти звания международные, абсолютных чемпионов мира», — отметил Александр Смолкин.

В Новосибирске у Александра собственная имидж-студия. В индустрии красоты он работает 19 лет, а начинал с дизайна ногтей. Он пятикратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион мира по моделированию и дизайну ногтей.

«Пришёл однажды стричься к парикмахеру, разговорились — решил, что может быть стоит попробовать. <…> Начал я с ногтей, и, когда я ездил по чемпионатам, там необходимо было представлять также полный образ — пришлось научиться делать мейкапы, пришлось научиться делать причёски, работать с волосами. Поэтому, когда я в 2008 году открыл свой салон, я полностью занялся парикмахерским искусством», — говорит Александр.

Тренер Александра Смолкина (на фото слева) тренирует сборную России

Тренер Александра Смолкина (на фото слева) тренирует сборную России

В июне НГС рассказывал о другом новосибирском парикмахере — брутальном Тимуре Газиеве, который стрижёт детей.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    Непонятливая Я
    24 сен 2019 в 14:51

    Как приятно читать о земляках, которые своим трудом и талантом достигают международного признания. Замечательно, что продолжает работать в Новосибирске. Дальнейших успехов!

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 14:49

    Вся брачная ночь уйдёт на распутывание волос :)

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 14:43

    разве это чемпион? помню в армии парикмахер 170 человек постриг за день