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К старинному особняку на Ленина съехались пожарные машины

Корреспонденты НГС выясняют подробности

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Сегодня после полудня к Дому купца Сурикова на Ленина, 11 приехали две пожарные машины

Сегодня после полудня к Дому купца Сурикова на Ленина, 11 приехали две пожарные машины

К старинному деревянному особняку на улице Ленина в центре Новосибирска съехались пожарные машины.

Две пожарные машины приехали к дому купца Ивана Сурикова на Ленина, 11. Дыма возле здания при этом не видно.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что пожарные выехали на место в 12:08, спустя 4 минуты прибыли к зданию. 

«Было на кухне загорание масла во фритюре. Общая площадь горения составила 0,2 квадратных метра», – сообщили в пресс-службе, добавив, что угрозы распространения огня не было.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    24 сен 2019 в 12:30

    Директору нашего чопа уже доложили, выезжает из Плотниково.

    Ага
    24 сен 2019 в 12:29

    Ну, неет...он уже горел..

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 12:29

    новость в чем??