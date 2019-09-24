К старинному особняку на Ленина съехались пожарные машины

Сегодня после полудня к Дому купца Сурикова на Ленина, 11 приехали две пожарные машины

К старинному деревянному особняку на улице Ленина в центре Новосибирска съехались пожарные машины.

Две пожарные машины приехали к дому купца Ивана Сурикова на Ленина, 11. Дыма возле здания при этом не видно.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что пожарные выехали на место в 12:08, спустя 4 минуты прибыли к зданию.

«Было на кухне загорание масла во фритюре. Общая площадь горения составила 0,2 квадратных метра», – сообщили в пресс-службе, добавив, что угрозы распространения огня не было.