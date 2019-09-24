Скоро погреемся: когда в Новосибирске начинается отопительный сезон

«Фактически с завтрашнего дня начинают социальную сферу подключать. Начальник Сибгидрометеоцентра Григорьев (начальник ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Валерий Григорьев. — Прим. ред. ) подписал график температурного режима. На следующей неделе подключат многоквартирные дома. Температура средняя должна быть не выше +8 градусов. Григорьев дал справку, что уже можно подключать», — сообщил корреспонденту НГС председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин, который накануне участвовал в заседании штаба по подготовке к отопительному сезону.

Коммунальные службы Новосибирска начнут включать отопление в социальных объектах с 26 сентября, а со следующей недели будут подавать тепло в жилые дома города.

На этой неделе в Новосибирске и области сильно похолодает, а на севере региона даже возможен мокрый снег. Ночная температура к четвергу может опуститься ниже 0 градусов. Несмотря на это, официальной даты начала отопительного сезона в Новосибирске ещё нет — её определяет мэр Новосибирска специальным постановлением.

На прошлой неделе в городе начали включать отопление в роддомах, школах, бассейнах и больницах — для этого руководители этих учреждений написали в СГК специальные заявки. Сама «Сибирская генерирующая компания» ещё 10 сентября объявила, что готова подключить к теплу дома в любой момент.

На прошлой неделе редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.

