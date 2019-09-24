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Отопительный сезон 2019-2020

Скоро погреемся: когда в Новосибирске начинается отопительный сезон

Совсем скоро наступят холода — без отопления уже не обойтись

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На днях в Новосибирской области ожидается похолодание до 0 градусов

На днях в Новосибирской области ожидается похолодание до 0 градусов

Коммунальные службы Новосибирска начнут включать отопление в социальных объектах с 26 сентября, а со следующей недели будут подавать тепло в жилые дома города. 

«Фактически с завтрашнего дня начинают социальную сферу подключать. Начальник Сибгидрометеоцентра Григорьев (начальник ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Валерий Григорьев. — Прим. ред.) подписал график температурного режима. На следующей неделе подключат многоквартирные дома. Температура средняя должна быть не выше +8 градусов. Григорьев дал справку, что уже можно подключать», — сообщил корреспонденту НГС председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин, который накануне участвовал в заседании штаба по подготовке к отопительному сезону. 

На этой неделе в Новосибирске и области сильно похолодает, а на севере региона даже возможен мокрый снег. Ночная температура к четвергу может опуститься ниже 0 градусов. Несмотря на это, официальной даты начала отопительного сезона в Новосибирске ещё нет — её определяет мэр Новосибирска специальным постановлением. 

На прошлой неделе в городе начали включать отопление в роддомах, школах, бассейнах и больницах — для этого руководители этих учреждений написали в СГК специальные заявки. Сама «Сибирская генерирующая компания» ещё 10 сентября объявила, что готова подключить к теплу дома в любой момент

На прошлой неделе редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.

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    КОММЕНТАРИИ (66)

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    24 сен 2019 в 12:05

    С ума сошли? Дома +29, дышать нечем.

    Излучатель правды
    24 сен 2019 в 12:03

    Вот как все дети переболеют раза по три, тогда уж дадим тепло.

    24 сен 2019 в 12:05

    Вынужден был матери обогреватель отвезти, уже успела простудится, причем дома. Похоже лозунг СГК можно сформулировать как "Собирай больше, топи меньше!!!". Не припомню чтобы отопление собирались давать в жилой фонд в октябре... Тут Сибирь как никак. Наверное тоже надо подумать о том как им платить и сколько...