Анатолий Локоть вступил в должность мэра Новосибирска

Анатолий Локоть, избранный мэром Новосибирска на выборах 8 сентября, вступил в должность.
Сегодня, 24 сентября, он принёс присягу в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте.
«Я, Локоть Анатолий вступаю в должность мэра города Новосибирска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия. Честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои способности на пользу жителей города Новосибирска», — заявил мэр на церемонии инаугурации.
Выборы мэра Новосибирска прошли 8 сентября. Победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, набрав 50,25% голосов. За него в итоге проголосовали
Для Анатолия Локтя это уже второй мэрский срок. Впервые он был избран мэром в 2014 году.