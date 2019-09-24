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Политика

Анатолий Локоть вступил в должность мэра Новосибирска

Он принёс присягу и обещал работать на пользу новосибирцев

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Анатолий Локоть будет работать мэром Новосибирска ещё 5 лет&nbsp;

Анатолий Локоть будет работать мэром Новосибирска ещё 5 лет 

Анатолий Локоть, избранный мэром Новосибирска на выборах 8 сентября, вступил в должность. 

Сегодня, 24 сентября, он принёс присягу в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте.

«Я, Локоть Анатолий вступаю в должность мэра города Новосибирска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия. Честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои способности на пользу жителей города Новосибирска», — заявил мэр на церемонии инаугурации. 

Выборы мэра Новосибирска прошли 8 сентября. Победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, набрав 50,25% голосов. За него в итоге проголосовали 123 378 новосибирцев. Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 18,56% голосов, третье — Евгений Лебедев с 9,35%. Наталья Пинус набрала 8,28% голосов, Данияр Сафиуллин — 7,32%. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов. Явка на выборы была очень низкой — всего 20,68%.

Для Анатолия Локтя это уже второй мэрский срок. Впервые он был избран мэром в 2014 году. 

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    КОММЕНТАРИИ (30)

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    24 сен 2019 в 12:36

    вот когда военные дают присягу а потом её нарушают их ждёт трибунал и суд.
    а когда мэр....

    Евген
    24 сен 2019 в 12:33

    Ну что готовимся страдать дальше. Без дорог, без зеленых зон, без своевременных реакций от властей.((

    Владимир
    24 сен 2019 в 12:32

    Это пустые обещания. Он не работает на благо города, он делает все с точностью до наоборот. смешно читать все это.