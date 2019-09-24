Анатолий Локоть вступил в должность мэра Новосибирска

Анатолий Локоть будет работать мэром Новосибирска ещё 5 лет

«Я, Локоть Анатолий вступаю в должность мэра города Новосибирска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия. Честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои способности на пользу жителей города Новосибирска», — заявил мэр на церемонии инаугурации.

Сегодня, 24 сентября, он принёс присягу в концертном зале имени А.М. Каца на Красном проспекте.

Выборы мэра Новосибирска прошли 8 сентября. Победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, набрав 50,25% голосов. За него в итоге проголосовали 123 378 новосибирцев. Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 18,56% голосов, третье — Евгений Лебедев с 9,35%. Наталья Пинус набрала 8,28% голосов, Данияр Сафиуллин — 7,32%. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов. Явка на выборы была очень низкой — всего 20,68%.

Для Анатолия Локтя это уже второй мэрский срок. Впервые он был избран мэром в 2014 году.