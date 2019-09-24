Три дня магнитных бурь: к Земле приближается солнечный ветер

«На Солнце происходят корональные выбросы и оттуда летят частицы — это солнечный ветер. Если солнечный ветер направляется к Земле, то у Земли происходит магнитная буря — взаимодействие с этим солнечным ветром, такая ответная реакция, из-за чего мы видим полярные сияния», — рассказал корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сделала прогноз магнитных бурь: 28 сентября ожидается средняя буря уровня G2, а 29 сентября — слабая буря уровня G1. В понедельник, 30 сентября, магнитосфера Земли всё ещё будет возбуждённой.

На выходных на Земле ожидается магнитная буря — Солнце поворачивается к планете активной стороной.

Виктория Дамм объяснила, что цикл оборота Солнца составляет 27 дней. За 27 дней до даты прогнозируемой бури произошла другая магнитная буря. Тогда она оказалась сильнее, чем ожидалось в прогнозе.

Сейчас Солнце поворачивается к Земле той же стороной, где в прошлый раз произошёл выброс энергии. Это даёт основания учёным делать прогноз о приближающихся магнитных бурях.