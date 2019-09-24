Три дня магнитных бурь: к Земле приближается солнечный ветер

На выходных на Земле ожидается магнитная буря — Солнце поворачивается к планете активной стороной.
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сделала прогноз магнитных бурь: 28 сентября ожидается средняя буря уровня G2, а 29 сентября — слабая буря уровня G1. В понедельник, 30 сентября, магнитосфера Земли всё ещё будет возбуждённой.
«На Солнце происходят корональные выбросы и оттуда летят частицы — это солнечный ветер. Если солнечный ветер направляется к Земле, то у Земли происходит магнитная буря — взаимодействие с этим солнечным ветром, такая ответная реакция, из-за чего мы видим полярные сияния», — рассказал корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.
Виктория Дамм объяснила, что цикл оборота Солнца составляет 27 дней. За 27 дней до даты прогнозируемой бури произошла другая магнитная буря. Тогда она оказалась сильнее, чем ожидалось в прогнозе.
Сейчас Солнце поворачивается к Земле той же стороной, где в прошлый раз произошёл выброс энергии. Это даёт основания учёным делать прогноз о приближающихся магнитных бурях.
Сильная магнитная буря категории G2 происходила и в середине мая — тогда бурю этой категории зафиксировали впервые с ноября 2018 года.