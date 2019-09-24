Бывший чиновник новосибирской мэрии возглавил крупнейшую УК в Красноярске

«В ближайшее время руководитель компании начнет проводить собрания с собственниками жилья, а также личные приёмы. <…> Определяется дата проведения пресс-конференции, на которой Илья Сиводедов ответит на вопросы журналистов», — передали в пресс-центре УК.

Пост генерального директора УК «Жилищные системы Красноярска» Илья Сиводедов занял с 24 сентября, сообщили в управляющей компании.

В управляющей компании уточнили, что прежде Илья Сиводедов исполнял обязанности главы города Оби, занимал пост заместителя главы администрации Оби по вопросам строительства, энергетики и ЖКХ, а также возглавлял комитет ЖКХ мэрии Новосибирска.



Прежний генеральный директор УК «ЖСК» Наталья Жавнова покинула этот пост после почти четырёх лет руководства компанией.



На прошлой неделе стало известно, что полковник из Новосибирска Дмитрий Гурдин возглавил управление ФСБ в Тульской области. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника УФСБ России по Новосибирской области.