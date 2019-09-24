Рубрики
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 6/10
usd 63.95
eur 70.28

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 6/10
usd 63.95
eur 70.28

Все новости

Все новости
Политика

Бывший чиновник новосибирской мэрии возглавил крупнейшую УК в Красноярске

Илья Сиводедов возглавил управляющую компанию «Жилищные системы Красноярска»

Поделиться

2 984
20 Обсудить
Ранее Илья Сиводедов занимал должность и.о. главы города Оби

Ранее Илья Сиводедов занимал должность и.о. главы города Оби

Бывший председатель комитета ЖКХ мэрии Новосибирска Илья Сиводедов возглавил крупнейшую управляющую компанию Красноярска — УК «ЖСК».

Пост генерального директора УК «Жилищные системы Красноярска» Илья Сиводедов занял с 24 сентября, сообщили в управляющей компании.

«В ближайшее время руководитель компании начнет проводить собрания с собственниками жилья, а также личные приёмы. <…> Определяется дата проведения пресс-конференции, на которой Илья Сиводедов ответит на вопросы журналистов», — передали в пресс-центре УК.

В управляющей компании уточнили, что прежде Илья Сиводедов исполнял обязанности главы города Оби, занимал пост заместителя главы администрации Оби по вопросам строительства, энергетики и ЖКХ, а также возглавлял комитет ЖКХ мэрии Новосибирска.

Прежний генеральный директор УК «ЖСК» Наталья Жавнова покинула этот пост после почти четырёх лет руководства компанией.

На прошлой неделе стало известно, что полковник из Новосибирска Дмитрий Гурдин возглавил управление ФСБ в Тульской области. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника УФСБ России по Новосибирской области.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

отставки и назначенияЖКХ

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (20)

    24 сен 2019 в 11:41

    Один засланец там поработал, красноярцы еле выгнали, сейчас другого прислали, посмотрим, чем закончится.

    Диванный эксперт
    24 сен 2019 в 11:38

    Так это тот гусь, что в городе Обь разруху навел? В строительстве и ЖКХ он точно ничего не понимает и не компетентен.

    24 сен 2019 в 11:43

    Неожиданно!
    Мы считали что он пойдет в набор группы космонавтов.