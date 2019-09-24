СГК подала в суд на суд из-за долгов за отопление

«Сибирская генерирующая компания» направила исковое заявление в арбитражный суд Новосибирской области на Новосибирский областной суд — это связано с задолженностью за поставку тепловой энергии.
Информация об иске появилась на сайте Арбитражного суда 20 сентября. В карточке дела указано, что СГК требует у суда 170 тысяч рублей.
Как пояснили в пресс-службе компании, этот долг связан с долгами за тепловую энергию с марта 2019 года.
«Контракт обязывает потребителя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным, оплатить полученный ресурс; тем не менее расчеты не производились. В итоге в период с 1 апреля по 31 июля у Новосибирского областного суда образовалась задолженность в размере свыше 163 тысяч рублей, не считая неустойки», — объяснили суть иска в пресс-службе СГК.
При этом, как отмечают в компании, до судебного разбирательства СГК направляло в суд претензию с просьбой рассчитаться, но это не помогло и коммунальщики решили обратиться в арбитраж.
Корреспондент НГС направил в пресс-службу областного суда запрос с просьбой уточнить, по какой причине задолженность не была погашена до обращения СГК в суд.
Год назад в СГК сообщали, что новосибирцы задолжали больше 2,2 миллиарда рублей за тепло и горячую воду. При этом 650 миллионов долгов приходились на юридические лица.
А в конце октября 2018 года СГК и управляющая компания МЖК решили судиться за право собирать платежи с горожан. В итоге суд встал на сторону СГК.