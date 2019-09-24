СГК подала в суд на суд из-за долгов за отопление

В СГК утверждают, что пытались решить вопрос мирно, без суда, но их проигнорировали

«Сибирская генерирующая компания» направила исковое заявление в арбитражный суд Новосибирской области на Новосибирский областной суд — это связано с задолженностью за поставку тепловой энергии.

Информация об иске появилась на сайте Арбитражного суда 20 сентября. В карточке дела указано, что СГК требует у суда 170 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе компании, этот долг связан с долгами за тепловую энергию с марта 2019 года.

«Контракт обязывает потребителя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным, оплатить полученный ресурс; тем не менее расчеты не производились. В итоге в период с 1 апреля по 31 июля у Новосибирского областного суда образовалась задолженность в размере свыше 163 тысяч рублей, не считая неустойки», — объяснили суть иска в пресс-службе СГК.