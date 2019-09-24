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СГК подала в суд на суд из-за долгов за отопление

Коммунальщики пытаются отсудить у Новосибирского областного суда долги за тепло

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В СГК утверждают, что пытались решить вопрос мирно, без суда, но их проигнорировали

В СГК утверждают, что пытались решить вопрос мирно, без суда, но их проигнорировали

«Сибирская генерирующая компания» направила исковое заявление в арбитражный суд Новосибирской области на Новосибирский областной суд — это связано с задолженностью за поставку тепловой энергии. 

Информация об иске появилась на сайте Арбитражного суда 20 сентября. В карточке дела указано, что СГК требует у суда 170 тысяч рублей. 

Как пояснили в пресс-службе компании, этот долг связан с долгами за тепловую энергию с марта 2019 года. 

«Контракт обязывает потребителя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным, оплатить полученный ресурс; тем не менее расчеты не производились. В итоге в период с 1 апреля по 31 июля у Новосибирского областного суда образовалась задолженность в размере свыше 163 тысяч рублей, не считая неустойки», — объяснили суть иска в пресс-службе СГК.

При этом, как отмечают в компании, до судебного разбирательства СГК направляло в суд претензию с просьбой рассчитаться, но это не помогло и коммунальщики решили обратиться в арбитраж. 

Корреспондент НГС направил в пресс-службу областного суда запрос с просьбой уточнить, по какой причине задолженность не была погашена до обращения СГК в суд.

Год назад в СГК сообщали, что новосибирцы задолжали больше 2,2 миллиарда рублей за тепло и горячую воду. При этом 650 миллионов долгов приходились на юридические лица.

А в конце октября 2018 года СГК и управляющая компания МЖК решили судиться за право собирать платежи с горожан. В итоге суд встал на сторону СГК.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    хохохо
    24 сен 2019 в 11:02

    Вот это поворот! В суд на суд! Так пусть же суд потребует у СГК разъяснения по формированию тарифов на отопление для потребителей и выложит его в новостные издания!

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 11:05

    реально суд теперь должен запросить все расчёты и тарифы на каком основании столько начислено.
    вот веселуха то

    адвокат
    24 сен 2019 в 11:14

    СГК, не пудрите мозг как с мальдивами. Мы прекрасно помним, что сегодня в 16:15 по мск состоится заседание Арбитражного суда г. Москвы по делу о повышении тарифов ЖКХ в Новосибирской области, где истец - Департамент по тарифам Новосибирской области, а ответчик - Федеральная антимонопольная служба. Это вы суды не перепутайте.