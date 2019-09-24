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Спорт

Сибирячка стала чемпионкой мира по грэпплингу в четвёртый раз

Римма Ануфриева повторила результат прошлого года

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Римма Ануфриева победила спортсменку из Польши в финальной схватке

Римма Ануфриева победила спортсменку из Польши в финальной схватке

Спортсменка Римма Ануфриева стала чемпионкой мира по грэпплингу в четвёртый раз. В финале сибирячка боролась со спортсменкой из Польши Магдаленой Лоска и буквально на последних секундах схватки одолела соперницу.

«Буквально несколько минут назад решилась судьба золотой медали в категории 71 кг No Gi. В напряженнейшей борьбе против черного пояса BJJ из Польши Римма Ануфриева завоевала золото чемпионата мира — 2019 по спортивной борьбе грэпплинг», — рассказали с спортивном сообществе Fight and Roll Girls.

Римма Ануфриева многократная победительница чемпионатов России, Европы и мира. В апреле она вновь стала лучшей в Европе в весовой категории до 71 килограмма. 

Справка: Грэпплинг (англ. grappling) — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

Чемпионат мира по грэпплингу прошёл в Нур-Султане с 22 по 23 сентября. Ранее в Казахстане соревновались борцы греко-римского стиля, однако там новосибирцы остались без медалей. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов не прошёл даже в четвертьфинал. Олимпиец несколько дней не комментировал своё поражение, но после пообещал болельщикам, что сделает всё, чтобы вновь стать первым.

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спортивная борьбагрэпплингчемпионат мира

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Боря
    24 сен 2019 в 12:21

    Поздравляю! Мододчина! :)

    А теперь, минутка желчи и цинизма...
    В классических видах пробиться на верх это давно уже нетривиальная задача из-за серьёзной конкуренции, поэтому выдумывают всякую гибридную хрень и быстренько делают там новых чемпионов...
    На самом деле "ничего личного, просто бизнесс". В торговле маркетологи пользуются теми же методами. ;)

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 11:53

    Видя сколько зрителей можно подумать что это её родственники и то этот вид спорта она сама придумала и одерживает победы!

    Гость
    24 сен 2019 в 11:51

    Все , теперь можно в депутаты.