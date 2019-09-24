Сибирячка стала чемпионкой мира по грэпплингу в четвёртый раз

Спортсменка Римма Ануфриева стала чемпионкой мира по грэпплингу в четвёртый раз. В финале сибирячка боролась со спортсменкой из Польши Магдаленой Лоска и буквально на последних секундах схватки одолела соперницу.



«Буквально несколько минут назад решилась судьба золотой медали в категории 71 кг No Gi. В напряженнейшей борьбе против черного пояса BJJ из Польши Римма Ануфриева завоевала золото чемпионата мира — 2019 по спортивной борьбе грэпплинг», — рассказали с спортивном сообществе Fight and Roll Girls.

