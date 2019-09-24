Сибирячка стала чемпионкой мира по грэпплингу в четвёртый раз

Спортсменка Римма Ануфриева стала чемпионкой мира по грэпплингу в четвёртый раз. В финале сибирячка боролась со спортсменкой из Польши Магдаленой Лоска и буквально на последних секундах схватки одолела соперницу.
«Буквально несколько минут назад решилась судьба золотой медали в категории 71 кг No Gi. В напряженнейшей борьбе против черного пояса BJJ из Польши Римма Ануфриева завоевала золото чемпионата мира — 2019 по спортивной борьбе грэпплинг», — рассказали с спортивном сообществе Fight and Roll Girls.
Римма Ануфриева многократная победительница чемпионатов России, Европы и мира. В апреле она вновь стала лучшей в Европе в весовой категории до 71 килограмма.
Справка: Грэпплинг (англ. grappling) — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.
Чемпионат мира по грэпплингу прошёл в Нур-Султане с 22 по 23 сентября. Ранее в Казахстане соревновались борцы греко-римского стиля, однако там новосибирцы остались без медалей. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов не прошёл даже в четвертьфинал. Олимпиец несколько дней не комментировал своё поражение, но после пообещал болельщикам, что сделает всё, чтобы вновь стать первым.