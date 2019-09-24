Улицу Новогоднюю перекрыли на две недели

В Новосибирске до 6 октября перекрыли участок улицы Новогодней рядом с площадью Маркса.
«По 6 октября меняется схема движения маршрутов автобусов
Движение автобусов с сегодняшнего дня в сторону остановки «Центральный корпус» в объезд указанного участка от остановочного пункта «Метро Площадь Маркса» по проспекту Карла Маркса, улице Геодезической, далее — по утвержденным схемам.
Перекрытие связано с ремонтом теплотрассы.
На выходных власти рядом с площадью Маркса перекрывали улицу Сибиряков-Гвардейцев — там проходила сельскохозяйственная ярмарка.