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Дороги и транспорт

Улицу Новогоднюю перекрыли на две недели

Из-за перекрытия меняется маршрут двух автобусов

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Новогоднюю перекрыли из-за ремонта теплотрассы

Новогоднюю перекрыли из-за ремонта теплотрассы

В Новосибирске до 6 октября перекрыли участок улицы Новогодней рядом с площадью Маркса. 

«По 6 октября меняется схема движения маршрутов автобусов № 1 и № 16 в связи с закрытием проезжей части улицы Новогодней в районе дома № 39 на улице Ватутина», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Движение автобусов с сегодняшнего дня в сторону остановки «Центральный корпус» в объезд указанного участка от остановочного пункта «Метро Площадь Маркса» по проспекту Карла Маркса, улице Геодезической, далее — по утвержденным схемам.

Перекрытие связано с ремонтом теплотрассы.

Зелёным цветом показан новый маршрут движения, красным — путь автобусов до перекрытия

Зелёным цветом показан новый маршрут движения, красным — путь автобусов до перекрытия

На выходных власти рядом с площадью Маркса перекрывали улицу Сибиряков-Гвардейцев — там проходила сельскохозяйственная ярмарка.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    24 сен 2019 в 10:46

    Этот участок ремонтировали пару недель назад, а теперь снова раскопали!

    Вот так и бывает, НГС, сделайте репортаж об этом месте

    вадим
    24 сен 2019 в 10:57

    С первого раза не получилось? Или маловато вышло, на второй круг пошли?

    24 сен 2019 в 10:51

    Новогоднюю вот только закопали, асфальт положили... Раскопали ровно по тому же месту. Качество работ на высоте, что и говорить.