Улицу Новогоднюю перекрыли на две недели

В Новосибирске до 6 октября перекрыли участок улицы Новогодней рядом с площадью Маркса.

«По 6 октября меняется схема движения маршрутов автобусов № 1 и № 16 в связи с закрытием проезжей части улицы Новогодней в районе дома № 39 на улице Ватутина», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Движение автобусов с сегодняшнего дня в сторону остановки «Центральный корпус» в объезд указанного участка от остановочного пункта «Метро Площадь Маркса» по проспекту Карла Маркса, улице Геодезической, далее — по утвержденным схемам.