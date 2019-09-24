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Страна и мир

Слава Степанов сделал красивые снимки солёного озера на границе России и Казахстана

Фотограф заснял процесс добычи соли на озере Баскунчак

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Баскунчак — большое солёное озеро в Астраханской области, его площадь — 115 квадратных километров

Баскунчак — большое солёное озеро в Астраханской области, его площадь — 115 квадратных километров

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на большом солёном озере Баскунчак на границе России и Казахстана и сделал красивые снимки с процессом добычи соли. 

По словам фотографа, он целенаправленно прилетел на озеро Баскунчак, чтобы снять технологический процесс, который оказался не только интересным, но и визуально красивым.

«Меня удивил казахстанский ветрище, <...> ветер с Казахстана дул такой, что просто мне тяжело было поднять фотоаппарат, не то что даже куда-то залезть — это вообще был невероятный какой-то ветер», — поделился впечатлениями Слава Степанов.

В своём блоге в «Живом журнале» он пишет, что на озере Баскунчак добывают 80% всей российской соли. Под озером находится соляная гора, которая уходит вглубь примерно на 6 километров. Соледобытчики компании «Руссоль» работают открытым способом, то есть срезают самый верхний слой. 

Соль на озере Баскунчак добывают с&nbsp;VIII века. Раньше её отправляли на продажу по Шёлковому пути. А в 60-х годах XIX века это месторождение стало главным поставщиком соли на внутренний рынок России. Сейчас соль на&nbsp;Баскунчаке добывают при помощи специального технологического комплекса, основа которого — солекомбайн

Соль на озере Баскунчак добывают с VIII века. Раньше её отправляли на продажу по Шёлковому пути. А в 60-х годах XIX века это месторождение стало главным поставщиком соли на внутренний рынок России. Сейчас соль на Баскунчаке добывают при помощи специального технологического комплекса, основа которого — солекомбайн

Комбайн едет по рельсам, ломает пласт с помощью двух фрез и смешивает соль с водой. Эта масса называется соляной пульпой. Она попадает в систему обезвоживания, а затем в дробилку. Потом измельчённую соль отделяют от воды и грузят в вагоны или тягач, а лишнюю воду сливают обратно в озеро<br>

Комбайн едет по рельсам, ломает пласт с помощью двух фрез и смешивает соль с водой. Эта масса называется соляной пульпой. Она попадает в систему обезвоживания, а затем в дробилку. Потом измельчённую соль отделяют от воды и грузят в вагоны или тягач, а лишнюю воду сливают обратно в озеро

Тягачи привозят соль в пункт разгрузки, который расположен на предприятии

Тягачи привозят соль в пункт разгрузки, который расположен на предприятии

За сутки на озере Баскунчак добывают примерно 100 железнодорожных вагонов соли

За сутки на озере Баскунчак добывают примерно 100 железнодорожных вагонов соли

А годовой объём добычи соли — от 1,5 до 2 миллионов тонн<br><br>

А годовой объём добычи соли — от 1,5 до 2 миллионов тонн

Соль с Баскунчака подходит как для еды, так и для технического использования

Соль с Баскунчака подходит как для еды, так и для технического использования

На том месте, где прошёлся комбайн, образуются выломы. Они выглядят как прямоугольные бассейны, разделенные соляными «волнорезами». Границы бассейнов помечают специальными ограждениями, чтобы никто из водителей не заехал на опасный участок с восьмиметровой глубиной

На том месте, где прошёлся комбайн, образуются выломы. Они выглядят как прямоугольные бассейны, разделенные соляными «волнорезами». Границы бассейнов помечают специальными ограждениями, чтобы никто из водителей не заехал на опасный участок с восьмиметровой глубиной

«Солевые пласты Баскунчакского месторождения продолжают формироваться и по сей день. Со временем на месте выломов образуется новая соль. Сейчас практически полностью восстановились участки, работы на которых велись в 40-е годы. То есть, если соблюдать технологию, добывать соль с Баскунчака можно бесконечно», — отмечает Слава Степанов

«Солевые пласты Баскунчакского месторождения продолжают формироваться и по сей день. Со временем на месте выломов образуется новая соль. Сейчас практически полностью восстановились участки, работы на которых велись в 40-е годы. То есть, если соблюдать технологию, добывать соль с Баскунчака можно бесконечно», — отмечает Слава Степанов

Недавно НГС также рассказывал о фотографе из Первомайки Андрее Пристяжнюке, который снимает завораживающие пейзажи недалеко от дома. Его невероятно розовые закаты, травинки в росе и золотые деревья так и просятся на открытки.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Qwerty
    24 сен 2019 в 10:04

    "Известный новосибирский фотограф"... Понятно.

    24 сен 2019 в 10:30

    Только у нас соль добывается таким варварским способом!
    Надо выходить на пикеты и писать петицию в Гринпис.

    24 сен 2019 в 10:16

    На чьи деньги он летает по всему миру?