Слава Степанов сделал красивые снимки солёного озера на границе России и Казахстана

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2 августа 2019
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Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Известный новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на большом солёном озере Баскунчак на границе России и Казахстана и сделал красивые снимки с процессом добычи соли.
По словам фотографа, он целенаправленно прилетел на озеро Баскунчак, чтобы снять технологический процесс, который оказался не только интересным, но и визуально красивым.
«Меня удивил казахстанский ветрище, <...> ветер с Казахстана дул такой, что просто мне тяжело было поднять фотоаппарат, не то что даже куда-то залезть — это вообще был невероятный какой-то ветер», — поделился впечатлениями Слава Степанов.
В своём блоге в «Живом журнале» он пишет, что на озере Баскунчак добывают 80% всей российской соли. Под озером находится соляная гора, которая уходит вглубь примерно на 6 километров. Соледобытчики компании «Руссоль» работают открытым способом, то есть срезают самый верхний слой.
Недавно НГС также рассказывал о фотографе из Первомайки Андрее Пристяжнюке, который снимает завораживающие пейзажи недалеко от дома. Его невероятно розовые закаты, травинки в росе и золотые деревья так и просятся на открытки.