Слава Степанов сделал красивые снимки солёного озера на границе России и Казахстана

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на большом солёном озере Баскунчак на границе России и Казахстана и сделал красивые снимки с процессом добычи соли.

По словам фотографа, он целенаправленно прилетел на озеро Баскунчак, чтобы снять технологический процесс, который оказался не только интересным, но и визуально красивым.

«Меня удивил казахстанский ветрище, <...> ветер с Казахстана дул такой, что просто мне тяжело было поднять фотоаппарат, не то что даже куда-то залезть — это вообще был невероятный какой-то ветер», — поделился впечатлениями Слава Степанов.

