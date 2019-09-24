Автомобиль такси разбился в ДТП с грузовиком на тёщином языке

Сегодня утром 24 сентября в Ленинском районе Новосибирска автомобиль такси попал в аварию на тёщином языке.

По информации очевидцев, которые оставили сообщение о происшествии в 2ГИС, такси залетело левой стороной во встречный грузовик.

Авария произошла в сторону Юго-Западного жилмассива.

«Водитель 1990 года рождения (29 лет. — Прим.ред.) на автомобиле Hyundai Solaris двигался со стороны Толмачёвского шоссе в сторону улицы Троллейной. На встречу двигался грузовой автомобиль под управлением водителя 1989 года рождения (30 лет. — Прим.ред.). <…> Со слов водителя грузового автомобиля, Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.