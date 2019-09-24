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Дороги и транспорт

Автомобиль такси разбился в ДТП с грузовиком на тёщином языке

В аварии столкнулись встречные машины

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После аварии легковой автомобиль оказался на обочине

После аварии легковой автомобиль оказался на обочине

Сегодня утром 24 сентября в Ленинском районе Новосибирска автомобиль такси попал в аварию на тёщином языке.

По информации очевидцев, которые оставили сообщение о происшествии в 2ГИС, такси залетело левой стороной во встречный грузовик.

Авария произошла в сторону Юго-Западного жилмассива.

«Водитель 1990 года рождения (29 лет. — Прим.ред.) на автомобиле Hyundai Solaris двигался со стороны Толмачёвского шоссе в сторону улицы Троллейной. На встречу двигался грузовой автомобиль под управлением водителя 1989 года рождения (30 лет. — Прим.ред.). <…> Со слов водителя грузового автомобиля, Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение», — сообщил корреспонденту НГС  инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас на тёщином языке пробка

Сейчас на тёщином языке пробка

Накануне утром 23 сентября авария с такси перегородила две полосы на Немировича-Данченко.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 08:12

    Громкова, алло! 25 сентября - завтра!

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 09:35

    Локоть, когда уже закончится это издевательство с аппендиксом в виде Тещиного языка? Вы на его ремонт за столько лет потратили столько, что можно было тоннель до выезда из Новосибирска прорыть с Троллейной.

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 08:19

    Проезжал там в этот момент на своей Тесле. Остановился и прочитал всем участникам дорожного происшествия лекцию о безопасности дорожного движения, а также выписал лещей водителю такси.