В Новосибирске насчитали 48 тысяч богатых людей на премиальных авто

В Новосибирской области зарегистрировано более 48 тысяч премиальных автомобилей, всего же по России таких машин 3 миллиона штук.

«В парке Новосибирской области насчитывается 48,3 тысячи автомобилей премиальных марок», — уточнила специалист отдела информации агентства «Автостат» Виктория Лобода.

Большая часть премиума находится в Москве (683,5 тысячи) и Московской области (288,6 тысячи). В Санкт-Петербурге стоят на учете 243 тысячи машин, в Краснодарском крае — 131,7 тысячи, в Калининградской области — 92,1 тысячи.