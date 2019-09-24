В Новосибирске насчитали 48 тысяч богатых людей на премиальных авто

В Новосибирской области зарегистрировано более 48 тысяч премиальных автомобилей, всего же по России таких машин 3 миллиона штук.
«В парке Новосибирской области насчитывается 48,3 тысячи автомобилей премиальных марок», — уточнила специалист отдела информации агентства «Автостат» Виктория Лобода.
Большая часть премиума находится в Москве (683,5 тысячи) и Московской области (288,6 тысячи). В Санкт-Петербурге стоят на учете 243 тысячи машин, в Краснодарском крае — 131,7 тысячи, в Калининградской области — 92,1 тысячи.
Самая распространенная премиум-марка — немецкий Mercedes-Benz. Затем следуют Audi и BMW. Японский Lexus на четвертом месте, на пятом — шведский Volvo.
Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.
Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.