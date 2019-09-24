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В Новосибирске насчитали 48 тысяч богатых людей на премиальных авто

Больше всего обеспеченные люди любят Mercedes-Benz, Audi и BMW

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Mercedes&nbsp;Geländewagen

Mercedes Geländewagen

В Новосибирской области зарегистрировано более 48 тысяч премиальных автомобилей, всего же по России таких машин 3 миллиона штук. 

«В парке Новосибирской области насчитывается 48,3 тысячи автомобилей премиальных марок», — уточнила специалист отдела информации агентства «Автостат» Виктория Лобода. 

Большая часть премиума находится в Москве (683,5 тысячи) и Московской области (288,6 тысячи). В Санкт-Петербурге стоят на учете 243 тысячи машин, в Краснодарском крае — 131,7 тысячи, в Калининградской области — 92,1 тысячи. 

Самая распространенная премиум-марка — немецкий Mercedes-Benz. Затем следуют Audi и BMW. Японский Lexus на четвертом месте, на пятом — шведский Volvo.

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    КОММЕНТАРИИ (69)

    Угу.
    24 сен 2019 в 08:59

    Только вот одно забыли упомянуть,что процентов 80 это лютый хлам.У моего знакомого Гелик,дык его сидения задницу Гитлера помнят.

    Фото пользователя
    24 сен 2019 в 09:00

    Ой да ладно, что прикалываться-то. Большинство из этого "премиума" имеет возраст около 20 лет. И если японцы в таком возрасте еще в полном порядке (если за машиной ухаживать), то немцы - полный хлам.

    Сергей
    24 сен 2019 в 09:14

    Современные "Mercedes-Benz, Audi и BMW" - они премиум максимум только первые три года, и то сомнительный. Далее - редкостный автохлам, которого еще надо поискать по свалкам.