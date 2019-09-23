Новосибирские волейболисты обыграли команду из Барнаула на этапе Кубка России

Сегодня вечером на предварительном этапе Кубка России новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл барнаульский клуб «Университет» — игра закончилась со счётом 3:0.
Новосибирские волейболисты смогли обыграть соперника во всех трёх партиях, одержав уверенную победу (25:21, 25:12, 25:12
).
«Самым результативным игроком встречи стал Константин Бакун (18 очков), также отметим Дмитрия Лызика и Алексея Родичева – наши игроки выполнили по 3 эйса, на счету Дмитрия Щербинина 3 блока», — отметили в пресс-службе клуба.
Это четвертая подряд победа новосибирской команды на этапе Кубка России. Предыдущую игру команда провела с ярославским клубом «Ярославич» — игра закончилась со счётом 0:3 в пользу «Локомотива».