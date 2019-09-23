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Новосибирские волейболисты обыграли команду из Барнаула на этапе Кубка России

Новосибирская команда вела во всех трех партиях

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Игра проходила в Белгороде

Игра проходила в Белгороде

Сегодня вечером на предварительном этапе Кубка России новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл барнаульский клуб «Университет» — игра закончилась со счётом 3:0.

Новосибирские волейболисты смогли обыграть соперника во всех трёх партиях, одержав уверенную победу (25:21, 25:12, 25:12

).

«Самым результативным игроком встречи стал Константин Бакун (18 очков), также отметим Дмитрия Лызика и Алексея Родичева – наши игроки выполнили по 3 эйса, на счету Дмитрия Щербинина 3 блока», — отметили в пресс-службе клуба.

Это четвертая подряд победа новосибирской команды на этапе Кубка России. Предыдущую игру команда провела с ярославским клубом «Ярославич» — игра закончилась со счётом 0:3 в пользу «Локомотива».

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    23 сен 2019 в 23:55

    Поставил на новосибирскую команду и выиграл благодаря новосибирцам 358 тысяч рублей, все деньги будут потрачены на благотворительность.